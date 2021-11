Antonino Spinalbese, incidente e paura: le immagini dell’accaduto

Antonino Spinalbese coinvolto in un brutto episodio. Il compagno di Belen Rodriguez (con la modella argentina sta affrontando una profonda crisi sentimentale) è stato ricoverato in ospedale. Lo ha reso noto lo stesso hair stylist spezzino, attraverso i propri profili social. In particolare il giovane ha postato su Instagram prima una fotografia che ha mostrato il vetro anteriore distrutto della sua auto, poi ha pubblicato uno scatto dal nosocomio in cui si trova, immortalandosi il braccio in cui si può chiaramente notare una flebo.

Al momento resta ignota la dinamica dell’accaduto: non si sa se Spinalbese sia stato vittima di un atto volontario oppure di un incidente fortuito. Per ora la Rodriguez non ha detto nulla sull’accaduto.

Antonino Spinalbese, con Belen qualcosa si è rotto

Piove sul bagnato per lo spezzino che da settimane è lontano da Belen, con la quale ha accolto Luna Marì lo scorso luglio. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, l’hair stylist e la modella argentina non vivrebbero più sotto lo stesso tetto e i contatti avverrebbero soltanto per accordarsi sulle esigenze della piccina.

Voci di crisi relative alla coppia hanno cominciato a diffondersi circa un mese fa: la situazione sembrava rientrata a inizio novembre, quando la Rodriguez e Spinalbese sono volati a Parigi per trascorrere un weekend ‘riparatore’. Tuttavia, la mini vacanza francese non avrebbe risolto nulla. Anzi avrebbe acuito le distanze.

Infatti, da quando sono rientrati in Italia i due non si sono più mostrati assieme e pare ormai certo che non condividano più la convivenza. Di recente il giovane ha trascorso del tempo con la sua famiglia d’origine a La Spezia mentre ‘Belu’, dopo essere stata in Sicilia per un servizio fotografico professionale, è rientrata a Milano.

I ben informati sostengono e raccontano che la sudamericana sta conducendo una vita molto sobria, tutta lavoro, famiglia e attenzione per la figlia Luna Marì. All’appello, nelle sue giornate, manca però Spinalbese: che la passione sia ormai sfiorita definitivamente? Si mormora che ci sia poco spazio per ricucire. Ma mai dire mai: le vie dell’amore sono infinite, forse!