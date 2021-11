Belen, le notti in bianco e la “scelta di uomini da crescere”. Parla l’amica

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è ancora sulla bocca di tutti. Si vocifera, e molti indizi sembrano confermarlo, che i due siano in crisi da settimane e che stiano al momento soltanto collaborando per essere dei buoni genitori per la loro figlia Luna Marì. La piccola ha solo quattro mesi. Ecco una ricostruzione degli eventi che si sono susseguiti in questi giorni, insieme alle ultime scottanti indiscrezioni.

L’ultimo numero del magazine “Chi” riporta dettagli sull’attuale vita privata della showgirl argentina, alle prese con il lavoro e la vita da neomamma. A parlare al settimanale è stata una sua amica, che ha tuonato:

“Perché sceglie sempre uomini da crescere e non ne sceglie uno già fatto e finito?”

Questa frase sembra riferirsi alla giovane età di Spinalbese, 25enne, più giovane di Belen di 12 anni. La presunta separazione tra i due è forse dovuta ad un comportamento immaturo del parrucchiere? Purtroppo questo non è chiaro. Ciò che sembra evidente è invece il fatto che i due abbiano corso un po’ troppo.

Secondo i gossip più informati Belen e Antonino si sono conosciuti durante l’estate 2020. Qualche mese dopo aver confermato la loro storia Belen è rimasta incinta. Molti hanno storto il naso di fronte a tutto ciò, criticando la 37enne per aver bruciato le tappe con il suo nuovo compagno. Qualche giorno fa lo stesso Antonino, in un commento sospetto su Instagram, è sembrato essere d’accordo con le polemiche, apparendo quasi pentito di “non aver pensato prima di fare figli”.

Anche Fabrizio Corona, storico ex di Belen, qualche giorno fa si è lasciato andare ad un velato commento della situazione, giudicando l’ex per aver “fatto le cose di pancia”.

A quanto pare la Rodriguez avrebbe riferito a “Chi” di star vivendo una vita abbastanza monotona, uscendo molto poco e trascorrendo le serate a casa con i due figli, Luna Marì e Santiago, avuto dall’ex marito Stefano De Martino. In più le sue notti sarebbero abbastanza travagliate, dovendo alzarsi per dare da mangiare alla piccola ogni tre ore. Ad aggravare tutto ciò, a quanto pare, sarebbe l’assenza in casa di Spinalbese.

Belen e Antonino, le parole amare su Instagram

Dopo le prime avvisaglie risalenti ormai a un mese fa la crisi è sembrata, per qualche momento, rientrata. I due hanno mostrato ai loro followers di essere usciti insieme e di aver fatto un viaggio a Parigi. Poi, di nuovo, il gelo. L’argentina ha postato sui social alcune frasi che trasmettono una certa tristezza e irrequietezza d’animo, dimostrata anche dagli ultimi scatti che la ritraggono abbastanza triste. La 37enne ha condiviso su Instagram parole molto malinconiche: “Pupille lontane”, “Una volta mi hanno detto non si può avere tutto…… e già!”, “Tutto il problema della vita è questo: come rompere la propria solitudine, come comunicare con gli altri.” Ciò lascia intendere che Belen stia soffrendo, molto probabilmente a causa di problemi irrisolti con il suo Antonino.