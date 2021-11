La situazione tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez si fa sempre più spinosa e delicata: genitori innamorati a luglio – amore impreziosito dalla nascita della piccola Luna Marì -, oggi i due sono lontani, distanti e in crisi. Nessuna conferma dai diretti interessati, ma pochi dubbi sulla questione. Anche perché l’insofferenza dell’hair stylist è trapelata a più riprese negli ultimi giorni sui social. Diversi infatti gli indizi seminati dal medesimo Spinalbese: nelle scorse ore quello più controverso. Su Instagram il giovane ha fatto intendere di avere trascorso un sabato sera in solitaria. A fargli compagnia una bottiglia di vino. A colpire però è stata una risposta che ha dato a un fan che ha criticato duramente lui e Belen.

“Poveri figli, ma perché non ci pensate prima di metterli al mondo? Io vi metterei in galera”. Questo il commento durissimo di un fan. A spiazzare ancor più, però, è stata la risposta di Antonino: “Lo penso anche io“. Che cosa ha voluto dire il giovane? Che dietro a una tale replica si celi una pesante presa di posizione contro Belen? Non è la prima volta che di recente l’hair stylist fa emergere esternazioni criptiche, che si prestano a interpretazioni che possono spingere a pensare che tra lui e la Rodriguez tiri aria di burrasca anche per quel che riguarda la gestione della piccola Luna Marì.

Ad esempio, pochi giorni fa, Antonino ha fatto campeggiare sui suoi profili social uno scatto della bimba ripresa al suo fianco, nel seggiolino dell’automobile. Anche in quel frangente una didascalia assai controversa: “Provate a dividerci”.

Cosa ha voluto dire? Chi vuole dividere chi e cosa? Tanti i fan che hanno detto la loro: alcuni, dando per scontato che la relazione con Belen si sia definitivamente conclusa, lo hanno invitato ad andare avanti. Altri, interpretando il messaggio come una stoccata alla Rodriguez, gli hanno intimato di portare rispetto all’argentina.

Commenti di fan e followers, che lasciano il tempo che trovano. Al di là dell’opinione dei ‘seguaci’ del web, resta chiaro che Spinalbese e la modella argentina sono più lontani che mai. I ben informati assicurano che da settimane vivono in case separate. Forse la love story è giunta irrimediabilmente ai titoli di coda.