Belen e Antonino, rottura. Parla Corona: “L’ho sentita e le ho detto questo”

Il “Re dei Paparazzi” ha commentato la relazione tra la ex e Spinalbese: ecco le parole che sembrano confermare la crisi in corso tra i due

L’imprenditore di origini catanesi Fabrizio Corona ha rilasciato una breve intervista alla stampa presente all’inaugurazione del “Jet Set Club” di Terracina, nel Lazio. Il “Re dei Paparazzi” ha risposto senza peli sulla lingua a molte domande. Il 47enne ha riflettuto sulla sua vita, suoi suoi problemi giudiziari e sulla sua attuale relazione amorosa. Corona si è addirittura sbilanciato sulla situazione sentimentale della sua ex Belen Rodriguez, in una presunta crisi con Antonino Spinalbese. Inoltre non si è risparmiato nemmeno dal commentare il suo presunto ruolo come “burattinaio” della sesta edizione del GF Vip.

Da settimane si rincorrono voci di una crisi nera tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, divenuti genitori della piccola Luna Marì lo scorso luglio 2021. Tra indizi, smentite e foto sospette, a parlare ora è Fabrizio Corona. Quest’ultimo è stato legato alla showgirl argentina per 3 anni, dal 2009 al 2012. Rispondendo ad una domanda sulla tanto chiacchierata crisi amorosa della 37enne l’ex compagno non ha smentito le voci, anzi. La sua risposta appare più una conferma. L’imprenditore ha infatti rivelato ciò che ha detto alla stessa Belen, con la quale è rimasto in buoni rapporti:

“Siamo molto amici. Le ho detto che prima di fare le cose di pancia bisogna pensare. Amen, l’importante è che sia nata una bambina bellissima e poi se finisce una storia l’importante è essere buoni genitori”.

Queste parole sembrano riferirsi alla decisione della coppia formata da Belen e da Spinalbese di diventare genitori a pochi mesi dall’inizio della loro relazione, che Corona sembra definire affrettata. A quanto pare, quindi, la crisi tra i due c’è eccome.

Corona, il GF Vip e la relazione con Sara Barbieri

Il catanese ha anche risposto ad una domanda riguardante il suo presunto coinvolgimento in ciò che sta accadendo tra i vip all’interno della Casa più spiata d’Italia. A giudicare dalle sue parole il “Re dei Paparazzi” sembra non essere invischiato nelle dinamiche del GF Vip:

“Il mio nome viene spesso tirato in ballo perché è più ingombrante delle persone che ci sono dentro. Cerco sempre di stare fuori anche se poi mi trovo ad essere al centro dell’attenzione. Non è colpa mia”.

Poi Fabrizio ha spiegato quali sono i suoi piani per il futuro. Innanzitutto ha rivelato di star scrivendo un altro libro e di aver firmato un contratto con Netflix per produrre una docu-serie sulla sua travagliata vita. Il 47enne ha precisato inoltre di non voler apparire in televisione per qualche tempo, ribadendo di non voler partecipare a nessun reality.

Infine Fabrizio ha dato importanti aggiornamenti sulla sua situazione sentimentale. L’imprenditore, in precedenza legato a Nina Moric, Silvia Provvedi e Asia Argento, è apparso sereno e ha confermato di essere innamoratissimo di Sara Barbieri, modella ex di Salmo, di 27 anni più giovane di lui: