Belen e Antonino: Natale separati? L’indizio non lascia dubbi

Il Natale è nell’aria in casa Rodriguez, che a quanto pare non accoglierà il 26enne. Ecco cosa sembra confermarlo

Non è ancora chiaro cosa sta succedendo tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Non si capisce infatti se i due siano in crisi e stiano soltanto facendo da genitori alla loro figlia o se stiano ancora insieme romanticamente. A giudicare dalle ultime storie postate su Instagram dalla showgirl sembra farsi strada la prima opzione. Ecco perché.

Belen e Antonino sempre più distanti

Stare al passo con gli aggiornamenti sulla relazione tra Belen e Spinalbese non è facile. Proprio qualche giorno dopo la vacanza al Lago Maggiore del “Clan Rodriguez”, chiacchierata in quanto Spinalbese non vi ha preso parte, un nuovo indizio social lascia intendere che i due non si sentano parte della stessa famiglia. La 37enne, il giorno seguente l’Immacolata, ha mostrato ai suoi più di 10 milioni di followers il suo albero di Natale e le decorazioni natalizie montate nella sua abitazione. Tra vischio, luci e copridivani rossi i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un eloquente dettaglio.

Ai piedi del camino presente nella stanza mostrata da Belen sono ben visibili dei cuscini quadrettati rossi con stampato il nome dei componenti della famiglia costruita dall’argentina. I cuscini, però, sono solo tre: uno con stampato il nome “Santiago”, uno il nome “Luna Marì” e uno con una grande “B” che sta per Belen. Del nome “Antonino” nessuna traccia. I tre nomi sono presenti anche in tovagliette, tazze e borracce abbinate. Anche in questi altri oggetti l’assenza del nome di Spinalbese è evidente.

A quanto pare quindi l’argentina ha deciso di non includere il padre della sua secondogenita nell’allestimento della sua casa per le feste natalizie, opera della famosa pianificatrice di eventi VIP Giorgia Farina. Nelle storie postate in seguito Belen ha condiviso dei divertenti video che vedono suo fratello Jeremias, suo padre Gustavo e il suo primogenito Santiago che giocano nella stanza che trasuda aria natalizia. Il quadretto familiare viene completato dalla presenza di Deborah Togni, compagna di Jeremias Rodriguez.

Di Spinalbese neanche l’ombra. Ciò significa che l’hair stylist non festeggerà il Natale con la Rodriguez? Molto probabilmente la scelta di non includere il suo nome è stata ponderata e non si tratta di una svista. Bisogna interpretare tutto ciò come un sintomo della lontananza ormai siderale tra la 37enne e il 26enne? Staremo a vedere.