Belen Rodriguez e Antonino: qualcosa non torna, Spinalbese con le valige

“Nessuna rottura, perché semplicemente non ci siamo mai lasciati”. Così Belen Rodriguez una settimana fa, confidandosi con i paparazzi di Chi Magazine i quali l’avevano immortalata assieme ad Antonino Spinalbese, il padre di Luna Marì. Tutto bene quel che finisce bene? Crisi superata? Forse, perché dopo quella stringatissima dichiarazione la modella argentina e il giovane spezzino non si sono più mostrati assieme. Qualcosa sembra proprio non quadrare: quel che è certo è che i due, al momento, fanno vite separate. Vuoi per lavoro, vuoi per impegni che non collimano, vuoi per chissà quale motivo, il fatto è che l’hair stylist e la showgirl affiatati non si vedono da settimane. Ma c’è dell’altro…

Il ‘Clan Rodriguez’ riunito, manca solo una persona: Antonino Spinalbese

Il weekend che si è appena concluso ha visto tutto il ‘Clan Rodriguez’ rifugiarsi sul lago Maggiore. C’erano tutti: mamma Veronica, papà Gustavo, Cecilia e Ignazio Moser (poi partiti alla volta di Ginevra), Jeremias e la sua compagna Deborah Togni. Tutti tranne uno, Antonino. Lui, mentre tutta la comitiva si rilassava innanzi alle acque lacustri, postava Stories Instagram, mostrando una valigia e la facciata di un hotel illuminato dalle luci natalizie.

Se non ci fosse aria di crisi, tutto sarebbe passato inosservato. Si sarebbe immediatamente creduto che la coppia fosse lontana per qualche impegno professionale o per altri motivi. Il punto è che ormai sono settimane che Belen e Antonino vivono separatamente. Unica eccezione le foto pubblicate da Chi, che ha ritratto la coppia al parco, con Luna Marì.

A proposito della piccina: chi segue le mosse social della showgirl e di Spinalbese avrà notato che è ormai da tempo che la bimba non viene immortalata assieme a mamma e papà. O è con uno, o con l’altra: altrimenti detto, scarseggiano, anzi proprio non ce ne sono, almeno di recente, quadretti familiari.

Una situazione che spinge a credere che, probabilmente, la crisi non è stata superata. Anche perché le dichiarazioni di Belen riportate da Chi Magazine, quelle appunto in cui ha provato ad allontanare le voci di rottura, sono state lapidarie e non argomentate. Non che la modella fosse tenuta a spiegare qualcosa, ma in passato, ogni qual volta c’è stata da parte sua una comunicazione tanto scarna, a mezze parole, non è finita bene a livello sentimentale.