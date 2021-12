Belen e Antonino, la showgirl rompe il silenzio: è di nuovo amore

By

Colpo di scena: Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono ancora una coppia. La crisi sentimentale c’è stata ma la modella argentina 37enne e l’hair stylist spezzino 26enne sono riusciti a superarla. Lo ha rivelato la stessa sudamericana, rompendo il silenzio sulla sua situazione amorosa dopo che per settimane si sono rincorse voci di rottura. Intercettata dai paparazzi di Chi Magazine, Belen, a domanda diretta (“Ma sei tornata assieme ad Antonino?”), ha risposto con un secco: “Noi due non ci siamo mai lasciati”. Ma non c’è solo tale battuta a certificare che con Antonino è tornato il sereno. C’è qualcosa di più plastico, di più concreto, vale a dire le foto scattate pochi giorni fa dagli stessi paparazzi che l’hanno interpellata sulla sua love story: foto che vedono ala Rodriguez affiatata con Spinalbese.

I paparazzi, che da sempre ‘presidiano’ giorno e notte la casa milanese della showgirl, pochi giorni fa sono rimasti assai stupiti nel vedere uscire dal medesimo portone Belen e Antonino, assieme alla figlia Luna Marì. La famiglia si è ricomposta, la frattura sentimentale è stata risanata. Lieto fine.

La Rodriguez, spiega sempre Chi Magazine, nel vedere i fotografi ha anche dato un bacio al compagno, segno che abbia voluto mettere le cose in chiaro: stiamo assieme, punto. Poi, per ribadire il concetto, come sopradetto, ha anche risposto alla domanda diretta con quel “non ci siamo mai lasciati”.

Belen e il gossip che non c’è: tutta casa e lavoro

In queste settimane, sul conto della showgirl, si è letto di tutto: flirt con Damiano David dei Maneskin, ritorno di fiamma con Stefano De Martino e altre fantasie. Nulla di vero. Quel che è certo, invece, è che con Spinalbese ha attraversato una periodo difficile e che la crisi c’è stata. Lui si è rifugiato spesso a La Spezia, dai suoi cari. Lei ha potuto contare sul supporto dell’intero ‘Clan Rodriguez’ che fa sempre quadrato attorno ai familiari quando c’è qualche burrasca.

I ben informati spiegano inoltre che Belen, da quando è nata Luna Marì, conduce una vita tutta casa e lavoro, concedendosi pochissime distrazioni ‘extra’. Di Antonino Spinalbese dicono invece che sia un padre amorevole e premuroso.