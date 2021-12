Marina La Rosa: “Il mio matrimonio è finito. Ero arrivata a pesare 47 chili”

Marina La Rosa, ex GF della prima storica edizione del reality in onda nel 2000 nonché ex naufraga de L’Isola dei Famosi, in una intervista a Chi Magazine conferma per la prima volta pubblicamente la fine del suo matrimonio con l’avvocato Guido Bellitti, dalla quale ha avuto due figli (Andrea Renato, nato nel 2009, e Gabriele, venuto alla luce nel 2011). Le nozze erano state celebrate il 18 settembre 2010, a Teano. I primi indizi di una forte crisi coniugale si erano fatti strada a fine 2020. Marina, però, non aveva né confermato né smentito la notizia, preferendo rinviare ogni commento relativo alla sua situazione sentimentale. A distanza di un anno, spiega che l’unione con Guido è andata in frantumi: il matrimonio non c’è più.

La 44enne siciliana ha raccontato che erano ormai due anni che il legame con l’avvocato vacillava. Un periodo tosto, segnato anche da un forte dimagrimento, con quei maledetti haters del web a infierire. “Ero arrivata a 47 chili e lì mi sono detta basta”, spiega a Chi Magazine. Marina sottolinea che la difficoltà più grande è stata quella di riconoscere a se stessa che il capolinea sentimentale era ormai giunto, dopo un lungo periodo di crisi di coppia: “La nostra crisi, in fondo, durava già da un paio d’anni“.

Altra difficoltà è stata quella di immaginare di mettere un punto definitivo a una storia che, fino ad allora, aveva anche ricamato un futuro insieme a Guido. “Ma se da un lato un punto corrisponde a una fine, dall’altro c’è sempre un nuovo inizio”, riflette La Rosa. Ma quando è stata messa l’ultima e definitiva pietra sulla love story? “La scorsa estate”, risponde, aggiungendo che nel suo caso non c’è stata alcuna scena da film, da tragedia, fatta di “inseguimenti, pianti, passioni e struggimenti vari”. “La tragedia – evidenzia – sarebbe stata continuare a vivere nella maniera sbagliata, sia per noi, sia per i nostri figli”.

L’ex gieffina assicura che grazie alla serenità che c’è stata nella separazione, Gabriele e Andrea Renato si sono adattati in fretta alla nuova situazione familiare. Quando Marina dice che non c’è stata tragedia non significa che non abbia sofferto. Anzi, il dolore c’è stato perché quando un matrimonio finisce perdono entrambi gli ex coniugi. Quel futuro dipinto assieme, di colpo, bisogna ridefinirlo singolarmente: “Il problema non è riconducibile solo alla fine dell’amore di per sé, ma al veder naufragare tutte le proiezioni”.

Marina La Rosa: “Non sono pronta a rimettermi in gioco con gli uomini, non accetto miracoli”

Quando le si chiede se sarebbe pronta a rimettersi in gioco, chiude la porta. E lo fa in modo perentorio. “No – sottolinea -, la storia più importante l’ho avuta con il padre dei miei figli e poi ho una considerazione troppo bassa dell’uomo di oggi. Non sono pronta a ricredermi e non accetto miracoli”.

Marina è ripartita, nonostante tutto e tutti, facendo della solitudine un punto a proprio favore e non una croce: “La solitudine è l’attitudine al sole e io, mai come oggi, ho un sole dentro e fuori, rivolto ai miei figli e agli amici”.