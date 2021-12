Bianca Berlinguer si sposa a 62 anni: chi è il futuro marito

By

Non è mai troppo tardi per il matrimonio. Lo sa bene Bianca Berlinguer, che ha deciso di convolare a nozze all’età di 62 anni. A spifferare il gossip il settimanale Di Più, che ha condiviso sull’ultimo numero le pubblicazioni affisse al comune di Roma. La figlia di Enrico Berlinguer ha deciso di diventare la moglie del suo compagno storico: Luigi Manconi.

L’uomo, 73 anni, è un giornalista, scrittore ed ex senatore, oggi professore di Sociologia a Milano. Manconi e Bianca Berlinguer sono legati dalla fine degli anni Novanta e hanno una figlia insieme, Giulia, che oggi ha 23 anni. La coppia ha deciso di sposarsi a Roma, città dove abita da tempo. Al momento non si conosce la data del grande evento ma è probabile che avvenga entro la primavera 2022.

In un’intervista di qualche mese fa al programma tv Belve Bianca Berlinguer aveva ammesso di stare bene così, di non avere alcuna smania di indossare l’abito bianco. Qualche mese dopo, però, qualcosa è cambiato e la conduttrice di Cartabianca si appresta a diventare a tutti gli effetti la nuova signora Manconi.

Tra l’altro per Bianca Berlinguer si tratta delle seconde nozze: in passato è stata sposata con il collega Stefano Marroni, oggi a capo della comunicazione Rai. Il divorzio è arrivato nel 1995 ma la Berlinguer ha mantenuto un ottimo rapporto con l’ex marito.

Il sentimento tra Bianca Berlinguer e Luigi Manconi è cresciuto sempre più nel tempo. È diventato più forte dopo la nascita della figlia Giulia ma soprattutto dopo un periodo di grande difficoltà, quando Manconi ha perso la vista a causa di una patologia, più precisamente un glaucoma che ha portato al distaccamento della retina.

Un dramma per tutta la famiglia ma che ha reso la relazione tra Bianca Berlingue e Luigi Manconi ancora più forte e granitica. Manconi è anche padre di Davide e Giacomo, nati da un legame precedente a quello con la Berlinguer. Per ora i diretti interessati non hanno ancora commentato la notizia del matrimonio: del resto entrambi sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata.