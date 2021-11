Bianca Berlinguer al veleno su Ranucci: scoppia il caos a Rai Tre

By

La serata televisiva del 2 novembre 2021 ha visto contendersi, come ogni martedì, due programmi di cronaca e attualità. Il primo è “Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer, in onda su Rai 3. Il secondo è “Di Martedì”, presentato da Giovanni Floris su La7. Stavolta però la normale competizione tra canali ha lasciato il posto a vere e proprie scintille a causa del fatto che il vicedirettore di Rai 3 Sigfrido Ranucci ha scelto di essere ospite del programma in onda sulla rete avversaria.

Il vicedirettore di Rai 3 Sigfrido Ranucci è al timone della trasmissione “Report”, in onda il lunedì. Proprio l’ultima puntata del programma aveva proposto ai telespettatori un servizio investigativo riguardante case farmaceutiche e vaccini che è stato da molte parti bollato come “No Vax”. Ranucci ha deciso di discutere della questione insieme a Floris su La7 anziché con la Berlinguer sulla rete di cui è vicedirettore.

All’inizio del programma, durante il consueto faccia a faccia con Mauro Corona, con il quale è tornato il sereno, la Berlinguer si è detta “arrabbiata”, senza specificare i motivi dell’irritazione. Successivamente però questi sono venuti a galla grazie alle insinuazioni di Giovanni Paragone, leader di Italexit, ospite della trasmissione. Paragone si è lanciato subito in un discorso in cui ha difeso l’inchiesta portata avanti da Ranucci a “Report”. La conduttrice ha mostrato di essere in disaccordo con lui e il politico ha cominciato a gridare alla censura. A questo punto la Berlinguer ha sbottato:

“Non mi dà fastidio, ma siccome se ne sta parlando dall’altra parte, dal nostro concorrente, capisci […] non mi avrebbe dato fastidio se se ne fosse parlato qua. Puoi esprimere solidarietà, ma preferirei soprassedere, è dai nostri concorrenti.”

Con queste parole la conduttrice 61enne non ha lasciato più spazio a dubbi, rivelando di non gradire affatto l’ospitata di Ranucci presso il programma concorrente di “Cartabianca”. Non è la prima volta che ciò accade: Ranucci è già stato ospite di Floris lo scorso dicembre. Stavolta però il fatto è risultato molto evidente agli occhi del pubblico.

A questo punto Dagospia ha messo il pepe sulla questione. Il celebre portale di gossip si è chiesto se la Berlinguer abbia effettivamente mai invitato Ranucci. In più, sorgono dubbi su ciò che ha fatto andare su tutte le furie la conduttrice. Secondo Dagospia, infatti, potrebbe esserci di più di quanto la Berlinguer abbia fatto credere. La conduttrice potrebbe essere infastidita a causa del fatto che la trasmissione concorrente, “Di Martedì”, risulta spesso vincente in quanto ad ascolti.