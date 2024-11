Ilary e Wanda niente figli, furia Maria, profilattici Gf: chicche e gossip

Maria De Filippi furibonda. E a ragione. La conduttrice pavese, che mai interviene sulle sue questioni private, stavolta ha fatto uno strappo alla regola. Ospite a Rtl 102.5 ha spiegato che ha denunciato una persona che ha diffuso fake news sul suo conto via social. In particolare tale genio va dicendo che lei ha sottratto l’eredità di Maurizio Costanzo a suo figlio Gabriele e agli altri figli del giornalista. Ovviamente tutto falso, anzi Maria ha rinunciato alla sua parte di eredità per lasciarla alla prole dell’ex marito. “Diceva stron**te serie, un sacco di palle su di me. L’ho querelato, c’è un limite a tutto”, ha tuonato ‘Queen Mary’. Come darle torto.

Wanda Nara è incinta del nuovo compagno L-Gante? La notizia è stata data per certa dai media argentini, ma la showgirl l’ha smentita: “Tutta una bugia”. La cosa vera è invece la fine del matrimonio con Mauro Icardi. Wanda avrebbe addirittura denunciato l’ex marito per “violenze di genere”.

A proposito di dolci attese, Diva e Donna ha sostenuto che Ilary Blasi aspetta un figlio da Bastian Muller. La coppia non ha confermato e nemmeno smentito, come sempre. A bollare il tutto come fake news ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia.

Per Lazza e Greta Orsingher invece la cicogna è appena arrivata: la coppia ha accolto il suo primo figlio durante la notte del 13 novembre. Il piccino è stato chiamato Noha.

Grazia Sambruna, firma del Corriere della Sera e di MowMag, ha raccontato che un tale ben informato sulle vicende del Grande Fratello le ha sussurrato che nella scorsa settima, in soli 7 giorni, sono stati usati ben 12 preservativi. E chi mai li avrebbe utilizzati? Naturalmente sono stati fatti i nomi di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Che fuoco!

Flavio Briatore risposerà Elisabetta Gregoraci? La voce ha preso piede dopo che lei è tornata single. Comunque non c’è nulla di vero, come spiegato dal manager piemontese al magazine Oggi: “Nessun matrimonio in vista”.

Sempre il settimanale Oggi ha spifferato che Stefano De Martino, dopo il grande successo della conduzione di Affari Tuoi, sarebbe diventato “irraggiungibile” e “inavvicinabile”. In che senso? Nel senso che si sarebbe attorniato di collaboratori e persone di fiducia che lo aiutano a preservare la sua privacy. In effetti, da quando sta facendo fuoco e fiamme su Rai 1, è totalmente sparito dai radar del gossip.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti si sono lasciati dopo un anno e mezzo d’amore. Lo assicura Chi Magazine che aggiunge che dietro alla rottura non ci sarebbero cause particolari. Semplicemente le cose hanno un inizio e una fine, alcune terminano prima, alcune dopo. La loro love story è giunta al capolinea dopo 18 mesi.

Jacqueline Luna Di Giacomo partorirà tra pochi giorni a New York. La compagna di Ultimo, intervistata da Vanity Fair, ha spiegato che il figlio è stato cercato e voluto. Nessuna menzione sulla madre Heather Parisi. Pare che continui a tirare un’aria gelida tra mamma e figlia.

Chiara Ferragni e Fedez hanno trovato un’intesa sulla separazione per quel che riguarda la gestione dei figli. Lui non sborserà 20mila euro al mese come l’ex moglie avrebbe richiesto. Il motivo? Semplice. L’influencer cremonese è ricca e quindi non ha bisogno di alcun mantenimento per provvedere alla prole. Il rapper pagherà invece le spese scolastiche di Leone e Vittoria che frequentano una scuola privata di Milano con rette pari o superiori ai 20mila euro l’anno. I due bambini inoltre saranno affidati congiuntamente ai genitori. Resta un nodo da sciogliere, quello relativo all’esposizione di bimbi sui social. Così il Corriere della Sera: “Leone e Vittoria verranno trattati come dei (quasi) comuni mortali e anche per loro varranno le regole della ‘normale’ giurisprudenza in merito: per postare foto e video dei bambini i genitori dovranno chiedersi reciprocamente l’autorizzazione”.