Grande Fratello, 12 preservativi in soli 7 giorni: chi li ha usati tutti

Al Grande Fratello pare che si faccia l’amore come se non ci fosse un domani. Grazia Sambruna, firma del Corriere della Sera e di MowMag nonché esperta di dinamiche del piccolo schermo, nel corso dell’ultima puntata di 361 lounge, ha raccontato che aver appreso che nella settimana appena trascorsa, nella Casa più spiata d’Italia, sono stati utilizzati ben 12 preservativi. E chi mai si è dato così tanto da fare sotto le lenzuola? Naturalmente gli indiziati sono i focosissimi Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che starebbero dando sfogo alla passione da cui sono stati travolti.

“Io avrei una bella notiziola. Te la do? Ambasciatrice non porta pena: un uccellino mi ha cinguettato all’orecchio che Shaila e Lorenzo nell’ultima settimana, cioè in sette giorni, hanno fatto fuori dodici profilattici. Ben dodici in appena una settimana. Ma perché? Perché sono bravi e lo fanno protetto com’è giusto che sia“. Così Grazia Sambruna. La rivelazione ha scatenato il dibattito. Sono intervenute sulla faccenda Cecilia Capriotti e Simona Tagli, entrambe critiche nei confronti dei due gieffini.

Dando per veritiero il racconto fornito dalla firma del Corriere della Sera, la Capriotti si è chiesta se sia giusto che Shaila e Lorenzo agiscano come stanno facendo, chiedendo se “è bello esternare la passione senza freni con la famiglia a casa che guarda”. Simona Tagli ha premesso che il perbenismo è un qualcosa che non “fa bene a nessuno”, ma poi ha biasimato i due giovani, ricordando che vanno dicendo che non sono fidanzati e non stanno insieme “e quindi queste cose fanno passare un messaggio che non è consono per i ragazzi giovani che guardano da casa”.

Grande Fratello: Shaila, Lorenzo e il piumone alzato…

Il legame intimo instaurato dall’ex velina di Striscia la Notizia e dal modello ha tenuto banco anche durante la diretta in prime time su Canale 5 di martedì 12 novembre. In particolare Alfonso Signorini, riferendosi all’episodio in cui Shaila e Lorenzo si sono nascosti sotto le coperte facendole sollevare e in cui i loro movimenti hanno fatto pensare ad un rapporto orale, ha chiesto spiegazioni ai diretti interessati. “Era solo la prospettiva”, ha risposto Spolverato, tentando di togliersi dall’impaccio. Il viso imbarazzato di Shaila ha fatto credere ai telespettatori che la versione di Lorenzo non fosse quella corrispondente al vero.

La scena dibattuta in studio era diventata virale sui social durante la giornata di martedì 12 novembre. I due inquilini, appena si sono svegliati, si sono totalmente coperti con il piumone che, probabilmente sorretto dalla schiena di Spolverato, ha assunto la forma di una sorta di capanna. Cosa è successo là sotto non è dato saperlo. Lo si può però immaginare.