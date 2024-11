Grande Fratello 12° puntata: nominati, l’arrivederci di Enzo Paolo

La dodicesima puntata del Grande Fratello è iniziata con Alfonso Signorini che ha dato il suo benvenuto a Stefano Tediosi, l’ex tentatore diventato concorrente stasera. Il nuovo gieffino ha raggiunto così Federica Petagna, che nella Casa aveva già ritrovato il suo ex fidanzato Alfonso D’Apice. Il momento non ha convinto particolarmente il pubblico, che ha commentato negativamente quanto accaduto.

Infatti, l’ingresso di Stefano e i vari confronti sono risultati dei veri e propri flop in diretta. Subito dopo, Signorini ha parlato di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, aprendo un sondaggio per il pubblico: “La storia tra Shaila e Lorenzo è amore o strategia?”. I telespettatori sul sito web ufficiale del programma hanno votato, nel corso della puntata. Prima di scoprire il risultato, la puntata è andata avanti con le varie dinamiche.

Signorini stasera al GF ha puntato l’attenzione anche su Mariavittoria Minghetti, congratulandosi inizialmente con lei per aver preso sempre posizione nelle varie situazioni della Casa. La gieffina ha riabbracciato stasera sua madre Maria Teresa. Nei giorni scorsi, la dottoressa tanto amata dal pubblico ha rivelato di non aver mai avuto con la la mamma il rapporto che voleva. La donna stasera cerca di farle capire che l’amore che nutre per lei è immenso, sebbene fisicamente per lavoro sia stata un po’ assente e tra loro non ci siano stati tanti abbracci:

“Io da te sarei venuta a piedi in qualunque parte del mondo per dirti che ti voglio bene. Tu per me sei la più grande vittoria, ecco perché ti chiami così. Sei la mia stella. Non hai idea di quanto mi manchi”

Grande Fratello: il breve ritorno di Iago Garcia

La puntata è andata avanti con il ritorno nella Casa di Iago Garcia, la cui eliminazione ha generato tanto stupore. Infatti, in pochi si aspettavano che sarebbe uscito l’attore spagnolo durante la scorsa puntata. Tra questi non c’era di sicuro Jessica Morlacchi, la quale in questi giorni ha ipotizzato che Iago si trovasse al Gran Hermano oppure in tugurio. Signorini ha fatto, inizialmente, credere alla cantante romana che l’attore spagnolo abbia vissuto nel tugurio.

Jessica ha rivisto Iago, il quale è stato al gioco del conduttore. Il padrone di casa ha proposto alla Morlacchi di vivere per qualche giorno con Garcia nel tugurio. Quando lei si è rifiutata, Signorini ha svelato che Iago è stato davvero eliminato. Rebecca Staffelli ha chiesto al conduttore di fare qualcosa per permettere ai due di conoscersi ancora meglio. Ma Alfonso ha precisato che non si può fare nulla.

GF: Enzo Paolo Turchi ha abbandonato il gioco, ma è un arrivederci

Enzo Paolo Turchi è tornato nella Casa annunciando di aver deciso di abbandonare il GF. Il coreografo ha spiegato che la sua uscita è definitiva ed è legata alla sua famiglia, da cui non riesce più a stare lontano. Enzo Paolo ci ha tenuto a precisare di non aver preso questa decisione per motivi lavorativi, visto che in questi giorni ha fatto il giro del web la locandina dello spettacolo che lui ha preparato e che andrà in scena nei prossimi giorni.

Nel salotto della Casa, Turchi ha rivelato ai suoi ormai ex coinquilini cos’è successo:

“Io lascio la Casa perché la mia famiglia mi manca moltissimo. Lo sapevate più o meno, perché ho cercato di nasconderlo ma non è stato facile. Io ho vinto ogni settimana che superavo i miei problemi interni molto gravi. Li ho risolti grazie al Grande Fratello, al pubblico e soprattutto grazie a voi, che mi avete dato la forza, senza escludere nessuno. Spero che io vi abbia lasciato qualcosa che può servirvi nella vita. Consigli non ne ho dati, ma ho raccontato la mia esperienza”

I concorrenti non hanno trattenuto le lacrime. Sulla passerella ad attenderlo c’è stata sua figlia, che lui è corso ad abbracciare. “Sei stato fortissimo e bravissimo”, ha affermato la bambina, fiera del suo papà. Si è unita a loro Carmen Russo. Signorini ha assicurato che darà a Turchi la possibilità di rientrare ogni volta che vorrà per preparare dei balletti con i suoi ex coinquilini, non più come concorrente ovviamente.

GF: il ritorno di Tommaso Franchi, sondaggio Shaila e Lorenzo

È poi arrivato il momento di far rientrare nella Casa Tommaso Franchi, che ha trascorso questi giorni al Gran Hermano in Spagna. Signorini ha mostrato ai concorrenti cos’è accaduto nel reality spagnolo. Tommaso ha dato un due di picche a Maica Benedicto e stasera ha dimostrato di essere davvero legato a Mariavittoria. Franchi ci ha tenuto, però, a precisare di volersi far conoscere al pubblico come singola persona e non a fianco a una ragazza.

“Era lì in vacanza in Spagna e poteva approfittare. Invece, ha fatto la sua scelta e l’ha detta con carineria”, ha commentato Cesara Buonamici. Signorini ha precisato che per questo motivo Tommaso è apprezzato. La puntata è andata avanti con Shaila e Lorenzo di nuovo al centro dell’attenzione, con il risultato del sondaggio aperto sulla loro love story, che ha alzato una bufera.

Inoltre, è arrivato anche il risultato del televoto di questa settimana: Mariavittoria e Shaila sono le preferite e hanno battuto Clayton, rispettivamente con il 40.5% e il 43.9%.

Nomination GF 12° puntata: chi è finito al televoto

È arrivato il momento delle nomination. Gli immuni scelti dai concorrenti sono stati Giglio e Javier. Beatrice e Cesara Buonamici hanno dato l’immunità a Clayton. Federica Petagna è rimasta male per la nomination delle Non è la Rai e la Luzzi ha ammesso di aver notato da parte loro dei voltafaccia. Alla fine, al televoto sono finiti Federica, Lorenzo, Amanda e Calvani.