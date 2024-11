GF, Shaila-Lorenzo caos sondaggio: “Presa per il c**o”. Alfonso tuona

Alfonso Signorini decide di aprire un sondaggio del Grande Fratello su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Lo scopo del conduttore, nella dodicesima puntata, è quello di capire qual è l’opinione del pubblico su questa coppia. Il motivo? Sono tanti i telespettatori che sul web accusano i due concorrenti di fingere per creare dinamiche e avere visibilità nella Casa. I loro coinquilini hanno anche espresso lo stesso sospetto dopo il loro ritorno dal Gran Hermano.

“La storia tra Shaila e Lorenzo è amore o strategia?”, questa la domanda del sondaggio aperto in diretta da Alfonso. Il conduttore mostra poi le opinioni di vari concorrenti su questa love story. La maggior parte dei gieffini parla di un copione e di due aspiranti attori che recitano male. Luca Calvani crede che Lorenzo reciti meglio rispetto a Shaila. Helena Prestes ammette che l’ex Velina non la convince per nulla. Secondo Calvani, i due dovrebbero essere un po’ più furbi con i loro gesti.

Con le confessioni adolescenziali di lei e la passione scoppiata in modo esagerato sotto le telecamere, è naturale che Shaila e Lorenzo al GF stiano convincendo solo i loro fan. Stasera, nel corso della 12esima puntata, Beatrice Luzzi chiede a Luca Calvani se vorrebbe essere al posto di Shaila, ovvero a fianco a Lorenzo. “Sono un po’ geloso di tutta l’attenzione che prendono”, afferma l’attore, balbettando.

Dopo aver parlato di altre dinamiche, Signorini è tornato su Shaila e Lorenzo, inserendo nel blocco Javier Martinez. Assistente al confronto tra quest’ultimo e l’ex Velina ha infastidito non poco Spolverato. Alfonso crede che la reazione del tanto discusso gieffino sia stata esagerata. “Che lo sappiate tutti, sono geloso”, ha affermato stasera Lorenzo. Anche da parte della ballerina c’è gelosia e l’ha dimostrato quando ha visto Spolverato parlare con Helena Prestes.

“Helena ma tu vedi davvero Lorenzo come un Dio come dice lui?”, chiede subito Signorini. “Lorenzo mi sembra un’espressione da narciso patologico, addirittura un Dio. Anche meno eh. Già idolo è pesante, ma Dio”, continua il conduttore, quando la Prestes nega di vedere Lorenzo così. Lo stesso Spolverato ammette di aver esagerato, ma si giustifica facendo presente che Helena inizialmente lo portava sul palmo della mano.

A questo punto, Alfonso rivela che il rapporto di Shaila e Lorenzo è discusso anche fuori dalla Casa. Con questo discorso, svela di aver aperto il sondaggio a inizio puntata sulla loro love story. Per Cesara Buonamici c’è infatuazione e pensa che la strategia sia troppo faticosa. Beatrice Luzzi pensa che ci sia amore, ma non convince del tutto. Prima di svelare il risultato del sondaggio, Signorini ha chiesto ai concorrenti di schierarsi.

Nella zona strategia si sono posizionati Jessica, Mariavittoria, Calvani, Helena, Javier e Clayton, nella zona amore tutti gli altri. La maggior parte della Casa riconosce il sentimento che li lega. Il risultato del sondaggio mostra che il 60% dei telespettatori crede che ci sia amore, mentre il 40% pensa sia strategia. Lorenzo e Shaila sono felicissimi di questo risultato. Lui, però, si chiede come mai ci sia ancora quel 40% e Signorini gli spiega che il suo modo di fare contribuisce ad alimentare i sospetti.

Il conduttore spiega che Lorenzo spesso agisce a favore di telecamera, osservandola. “Perché dovresti farlo? Perché funziona, si arriva facilmente in finale”, tuona Signorini. Sono tanti i telespettatori, però, che sui social network dicono di aver votato “strategia” e che il sondaggio sia stato “fasullo” e “poco credibile”. “Sondaggio da presa per il cu**, non faceva nemmeno votare”, scrive qualcuno, facendo notare che il sistema del sito ufficiale del reality si è bloccato più volte durante le votazioni.