GF: Federica-Alfonso-Stefano disastro. Remake pessimo, flop in diretta

La 12esima puntata del Grande Fratello entra subito nel vivo con Federica Petagna e Alfonso D’Apice. I due non sanno che sta per entrare nella Casa l’ex tentatore Stefano Tediosi, con cui lei ha avviato una frequentazione una volta conclusa la sua esperienza nel reality show e aver chiuso con lo storico ex fidanzato. Stasera Alfonso decide di iniziare proprio da loro e il pubblico non è poi così felice. Infatti, le critiche legate a questa storia sono tante.

Già nei giorni scorsi, i telespettatori si sono lamentati per via della scelta di Signorini di piazzare nella Casa un nuovo triangolo amoroso proveniente da Temptation Island, dopo che quanto accaduto nella passata edizione con Perla, Mirko e Greta. Il pubblico vorrebbe vedere qualcosa di nuovo e, invece, a parti invertite si ritorna ad assistere al nuovo show legato ad ex protagonisti del reality show delle tentazioni. Dopo la squalifica record di Lino Giuliano, i piani di Signorini sono dovuti cambiare e l’attenzione è finita su Federica, che trascina nel gioco Alfonso e Stefano.

Nulla di sbagliato nell’inserire nel cast un volto proveniente da un programma tanto amato come Temptation Island. Il pubblico incolpa il GF di cercare di riportare sul piccolo schermo questi tira e molla che neanche convincono più. Infatti, sono pochi i telespettatori interessati a questa love story. Non sta di certo attirando la stessa attenzione ottenuta da Perla e Mirko, i quali sono stati anche duramente attaccati, fino ad arrivare alla vittoria per nulla accettata da tantissimi telespettatori.

Stasera la situazione peggiora. Federica e Alfonso non convincono proprio. “Ma potete riciclare la stessa identica dinamica dell’anno scorso con l’aggravante di aver preso tra l’altro i personaggi meno interessanti? A noi di questi non frega un ca**o, detto proprio sinceramente”, scrive qualcuno sui social. “Tra un po’ sarà Alfonso che si stuferà di Federica e questa finta dinamica finirà prima del tempo”, scrive qualcun altro.

Mentre Perla e Mirko hanno generato critiche ma avevano una schiera di fan davvero grande, Federica e Alfonso risultano un vero e proprio flop in diretta TV. Infatti, stasera ci sono più telespettatori che parlano di “finta dinamica” e davvero pochissimi che commentano ciò che accade tra i tre concorrenti, schierandosi. Questo dimostra che il pubblico non è interessato a questo show e non ha neppure un’opinione sulle azioni di Federica, Stefano e Alfonso. Nonostante ciò, ormai il gioco è iniziato e deve andare avanti. Ed ecco che entra Stefano nella Casa.

GF: confronto inutile tra Stefano e Alfonso, Federica tenta il recupero

Dopo aver esplorato la situazione, Signorini stasera al GF permette a Federica e Stefano di rivedersi. Prima il conduttore decide di far incontrare Alfonso e l’ex tentatore, nella Mistery Room. Un confronto totalmente inutile e senza alcun colpo di scena. Infatti, i due si osservano, si scambiano qualche stoccata e finisce tutto lì. L’unico aspetto che attira l’attenzione è l’accusa di Stefano, che attacca Alfonso dicendogli che avrebbe “segregato in casa” Federica. Quest’ultima ha sempre parlato della forte gelosia di D’Apice nei suoi confronti, che ha sfiorato il limite.

Intanto, dopo questo confronto inutile, Signorini invita Stefano a recarsi in salotto da Federica. I due si abbracciano felici. La Petagna tenta di recuperare la situazione, in modo da creare una dinamica più accattivante, ma niente. Anche il padrone di casa ammette di non averci capito nulla di ciò che sta accadendo. Il tutto accade tra le gaffe di Signorini, che sbaglia i nomi e dimentica che Federica è entrata nella Casa solo due settimane fa.

Il conduttore, sospettoso, chiede come mai tra loro non sia scattato subito un bacio tra loro. Stefano spiega di voler portare comunque rispetto ad Alfonso. Inoltre, Stefano vuole sapere cosa c’è di vero nella rivelazione fatta dall’ex tentatore Giovanni sul suo rapporto con Federica: “Ho parlato con Giovanni, il tentatore, e mi ha detto che vi siete frequentati e c’è stato un bacio”.

Federica nega questo racconto, affermando che da parte di Giovanni c’era la volontà di avere qualcosa oltre l’amicizia. La Petagna assicura che per lei è solo un amico. Spunta fuori poi un altro ragazzo con cui la gieffina si sarebbe scambiato un bacio dopo Temptation Island. Ma anche in questo caso lei smentisce. A detta di Alfonso, Stefano starebbe permettendo ai telespettatori, da sempre, di attaccare Federica. Signorini lo difende, facendo presente che è stato lui ad aprire certi discorsi, ponendogli delle domande. A questo punto, il conduttore annuncia che Stefano è un nuovo concorrente del Grande Fratello.