GF Federica, tentatore Giovanni sgancia la bomba: spinoso segreto

Nuove rivelazioni su Federica Petagna, che al Grande Fratello torna a convivere con l’ex fidanzato Alfonso D’Apice. Quest’ultimo non riesce proprio ad accettare la fine della loro longeva relazione, tanto che l’ha raggiunta nella Casa più spiata d’Italia. Qui la convivenza non sta andando proprio benissimo e si parla dell’ingresso dell’ex tentatore Stefano, che Federica aveva iniziato a frequentare dopo Temptation Island, nella prossima puntata del reality condotto da Signorini.

Ma ecco che ora arriva una rivelazione scomoda di un altro ex single del programma di Filippo Bisciglia. Si tratta di Giovanni De Rosa, il quale decide di parlare con una nuova intervista per Lollo Magazine, su Instagram. Dopo l’ingresso di Alfonso, avvenuto nel corso dell’undicesima puntata del GF, Federica sta cercando di ritrovare l’equilibrio giusto nella Casa e non sa che fuori è appena stata sganciata una bomba. Proprio in queste ore, Giovanni confessa che tra lui e la Petagna è successo qualcosa.

In questi giorni, D’Apice ha accusato Federica di aver iniziato troppo presto a frequentare Stefano e ancora non è conoscenza di queste ultime news. Innanzitutto, l’ex tentatore Giovanni afferma che, dopo Temptation Island, la Petagna avrebbe frequentato anche lui e si sarebbe poi mostrata indecisa tra lui e Stefano. “Con Federica ho avuto un rapporto che va oltre l’amicizia, per me è una persona importante”, annuncia Giovanni.

Così cambia proprio tutto. Nella vita sentimentale di Federica non ci sarebbero solo Alfonso e Stefano, ma anche una quarta persona. Le carte in tavola, inevitabilmente, cambiano, sebbene la gieffina non l’abbia citato finora nella Casa. Intanto, Giovanni crede che per Federica e Alfonso il GF rappresenti un trampolino di lancio. Non pensa, però, che potrebbe esserci una riappacificazione tra loro, in quanto sa con certezza che “Federica non prova più niente per lui”.

Non finiscono qui le rivelazioni dell’ex tentatore, il quale crede che neppure Stefano sappia nulla della sua frequentazione con la Petagna. Una volta conclusa la sua esperienza nel reality show delle tentazioni, sembra proprio che in segreto Federica abbia avviato anche un’altra frequentazione. E Giovanni racconta oggi che la gieffina gli ha sempre detto di non aver mai parlato di loro con Stefano. L’ex tentatore conclude questa intervista, che potrebbe generare delle svolte inaspettate per la Petagna, facendo un’altra rivelazione.

Durante la sua frequentazione con Federica, prima del GF, quest’ultima gli avrebbe assicurato di non sentire più Stefano. Alfonso Signorini deciderà di puntare anche su queste nuove confessioni nelle prossime puntate? Come reagiranno Alfonso e Stefano? Non resta che attendere per scoprire come gestirà il tutto la produzione del reality show di Canale 5.