Grande Fratello 11° puntata: nominati, Iago eliminato, è caos

L’undicesima puntata del Grande Fratello è iniziata con Alfonso Signorini che ha accolto Diletta Leotta in studio. La conduttrice è approdata nel reality show stasera per annunciare la prima puntata de La Talpa, in onda il 5 novembre in prima serata. Prima dell’ingresso di Diletta nella Casa, Alfonso ha parlato delle dinamiche dei concorrenti. In particolare, il padrone di casa si è concentrato subito su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Sono stati loro a far entrare nel vivo questa puntata.

In particolare, Shaila è stata fatta a pezzi, con Signorini che non l’ha risparmiata. La serata è andata avanti con Federica Petagna e Alfonso D’Apice. Dopo aver partecipato a Temptation Island, la loro storia d’amore è giunta al capolinea, per volere di lei. Dopo anni trascorsi come una coppia, Federica ha deciso di voltare pagina ed è approdata nella Casa più spiata d’Italia. Da stasera anche Alfonso è un concorrente di questa edizione.

Grande Fratello, Federica e Alfonso: perché sembra tutto un flop

Alfonso Signorini ha dato inizio a questo blocco stasera tramite una clip, che ritrae Federica che parla della sua relazione con D’Apice, durante la quale non sentiva di avere la giusta libertà. Prima di entrare nella Casa, Alfonso ha confessato: “Io voglio prendermi quello che viene e comportarmi come il cuore mi dice di fare”. Il nuovo concorrente, inizialmente, ha dovuto fingere di essere solo un ospite della puntata. Ed ecco che l’ex volto del reality show delle tentazioni ha varcato la porta rossa, raggiungendo l’ex fidanzata.

I due si sono subito abbracciati. Il pubblico non ha commentato positivamente l’ingresso dei due ex volti di Temptation Island 2024. Questo perché teme che si voglia ricreare lo show che, nella passata edizione, ha visto protagonisti Perla Vatiero e Mirko Brunetti, la cui relazione fuori è poi giunta al capolinea. Intanto, stasera D’Apice ha dichiarato di non essere arrabbiato con la Petagna. Quest’ultima, dopo aver messo fine alla sua storia con Alfonso, ha iniziato a frequentare fuori dal programma l’ex tentatore Stefano.

Federica stasera al GF ci ha tenuto a precisare che la loro love story non è finita per questo motivo, bensì per i problemi che c’erano tra loro. “Questo cambiamento è avvenuto tardi”, ha ammesso la gieffina. A questo punto, Signorini ha chiesto ad Alfonso di mostrarle il suo nuovo tatuaggio, che riporta la frase “chi ama, ama sempre”. La Petagna crede che si tratti di un attacco nei suoi confronti. “Per me resta il bene come un fratello, come famiglia”, ha precisato Federica.

Anche Mirko Brunetti, prima di entrare al GF, aveva fatto un tatuaggio. Sebbene avesse un altro significato, visto che lo condivideva con l’ex tentatrice Greta Rossetti, qualche telespettatore ha definito il tutto “un copia e incolla”. L’ingresso di Federica e Alfonso di sicuro, almeno per il momento, sembra un vero flop. Secondo Cesara Buonamici, la loro relazione è ormai giunta al termine, viste le dichiarazioni fatte da lei. Anche Beatrice Luzzi ha questo pensiero e non è d’accordo con l’ingresso di D’Apice.

Signorini ha, intanto, fatto uscire dalla Casa Alfonso, continuando a far credere a Federica che sia stato solo ospite.

Javier Martinez al GF commuove tutti, Alfonso è un concorrente

Per Shaila è arrivata una sorpresa: ha avuto modo di rivedere suo padre Cosimo. Dopo di che, è arrivato il momento per Diletta Leotta di entrare nella Casa. La conduttrice de La Talpa ha dato vita, con Tommaso Franchi e Signorini, un siparietto simpatico, con tanta eleganza. La puntata è andata avanti con un commovente blocco dedicato a Javier Martinez. Per il pallavolista argentino è arrivata una graditissima sorpresa, una lettera del padre.

Quest’ultimo gli ha consigliato di avvicinarsi a Helena Prestes. “Non voglio prendere in giro nessuno, accetto il consiglio, ma so quello che voglio”, ha dichiarato Javier. Nel frattempo, il gieffino argentino ha commosso proprio tutti. La sua storia è toccante, con un’infanzia trascorsa tra incertezze e dolori. Ha perso sua mamma quando aveva solo 12 anni e, come ha detto il padre, è dovuto crescere in fretta. Tutti sono corsi ad abbracciare Javier e molti l’hanno fatto in lacrime.

Intanto, Shaila non si è scomposta, anzi. Infatti, lei è stata l’unica a non andare dal gieffino per un abbraccio. In particolare, Enzo Paolo Turchi è apparso molto provato. Dopo di che, è entrato ufficialmente come concorrente Alfonso D’Apice. “Guardando da casa, Javier è il ragazzo che mi ha colpito di più”, ha ammesso il nuovo gieffino, provocato da Signorini.

GF: Iago eliminato, nomination, chi è finito al televoto

È arrivato il momento di scoprire chi è l’eliminato dell’undicesima puntata del GF. A leggere il verdetto è stata Jessica Morlacchi, in quanto alla fine si sono ritrovati in bilico tre suoi amici, ovvero Amanda, Mariavittoria e Garcia. Inaspettatamente è stato eliminato Iago con il 21.1% (Mariavittoria 30.5%, Amanda 26.9%, Clayton 21.5%). Un risultato davvero inaspettato, visto che i sondaggi in questi giorni lo davano tra i preferiti del pubblico. Anche Signorini ha ammesso che pochi si aspettavano questo.

I telespettatori sul web si dicono davvero sconcertati da questo risultato. Molti si stanno lamentando di questa eliminazione, trovandola davvero assurda. Probabilmente un po’ tutti si aspettavano che sarebbe uscito dalla Casa Clayton Narcross, visto che non si sente mai parlare di lui, se non per i suoi strani frullati. Non solo, i sondaggi davano per eliminata Amanda. Mariavittoria e Iago sono sempre risultati tra i preferiti. La maggior parte del pubblico si sta ribellando sui social network, trovando questa eliminazione troppo strana.

Signorini ha dato poi inizio alle nomination. Gli immuni scelti dagli stessi concorrenti sono stati Yulia ed Enzo Paolo Turchi. Buonamici ha dato l’immunità a Tommaso, mentre Luzzi a Luca Calvani. Prima di iniziare le nomination, Signorini ha annunciato che Tommaso Franchi raggiungerà domani Maica Benedicto al Gran Hermano, in Spagna. L’idraulico ha, però, affermato che non gli piace la concorrente spagnola, bensì Mariavittoria.

Alla fine, Tommaso ha lasciato la Casa con due ballerine spagnole, per raggiungere la Spagna, dove vivrà per qualche giorno. Al televoto stasera sono finiti Mariavittoria, Shaila e Clayton. Prima di chiudere la puntata, Alfonso ha chiesto a Javier di raggiungere il confessionale, dove ha trovato un regalo di Gessica Notaro, sua grande amica che nei giorni scorsi ha preso le sue difese. Quest’ultima gli ha fatto arrivare nella Casa un pupazzo a forma di cinghiale.