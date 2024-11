GF, Shaila a pezzi: Minghetti annienta, Alfonso spietato, Luzzi top

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello danno il via all’undicesima puntata. Alfonso Signorini fa notare che l’ex Velina di Striscia la Notizia è stata attaccata da Mariavittoria Minghetti in questi giorni e anche da altri coinquilini. Per questo, dicendosi sorpreso dei forti commenti fatti dalla dottoressa, il conduttore vuole dare la possibilità alle due gieffino di avere un chiarimento in diretta, nella puntata del 5 novembre.

In questi giorni, Shaila e Lorenzo stanno vivendo alla luce del sole la loro love story, dopo l’esperienza vissuta al Gran Hermano in Spagna. Nella Casa, i due danno spesso vita a momenti di super passione, arrivando anche a creare disgusto tra i telespettatori. Intanto, Mariavittoria ha accusato Shaila di essere una giocatrice. A sostenere questo pensiero è anche Jessica Morlacchi, la quale quale in questi giorni ha ammesso di trovare vomitevoli gli atteggiamenti passionali, in giro per la Casa, dei due concorrenti.

Stasera al GF, Mariavittoria conferma il suo pensiero: Shaila e Lorenzo seguirebbero un copione, per le telecamere.

“Già prima di questo show, purtroppo, non provavo una grande simpatia per te. Dall’inizio ho trovato strano il tuo comportamento, mentre cercavi di piacere a tutta la Casa. Trovo irrispettoso quello che hai fatto verso Javier. Non sono la ancella di nessuno. Entri con un atteggiamento aggressivo e non ti metti nei panni di una persona che soffre. Io avrei chiesto scusa a Javier”

Il confronto non regge, in quanto la ballerina non riesce a dare delle risposte concrete. Mariavittoria riesce ad avere la meglio su Shaila, la quale si difende chiamandola “mamma”. Non solo, consiglia alla Minghetti di “fare pace con il cervello”, nel momento in cui dice che inizialmente già non provava simpatia per lei. Shaila, invece, fa notare che all’inizio del percorso stavano spesso insieme.

Eppure la ballerina, secondo molti telespettatori, è la prima a non riuscire a fare pace con il cervello, visto il suo tira e molla con Javier e Lorenzo, cambiando versioni continuamente e improvvisamente. Intanto, stasera Shaila tenta di difendersi, soprattutto quando arriva la stoccata di Signorini: “Ma come mai piangi senza lacrime? Io le lacrime non le ho viste!”. La ballerina è in difficoltà e smentisce di aver pianto senza lacrime, non convincendo molto. Mariavittoria ribadisce che a lei sembra “tutto studiato” tra Lorenzo e Shaila.

GF: Signorini ancora spietato, Luzzi stronca, Javier si vendica

Intanto, esce fuori che Tommaso Franchi in questi giorni ha accusato Mariavittoria, Jessica e Amanda Lecciso di sparlare continuamente. Signorini fa notare che, in effetti, le tre parlino spesso di Shaila e Lorenzo. Al contrario, Javier dice di essersene fatto una ragione. Il conduttore manda in onda una clip che raccoglie le reazioni dell’argentino dopo la scorsa puntata. Martinez, come sottolinea il padrone di casa, ha messo in atto la sua vendetta.

Il pallavolista argentino, nei giorni scorsi, ha svelato ad alcuni concorrenti i commenti negativi che Shaila avrebbe fatto su di loro quando era vicina a lui. Stasera Signorini esprime il suo pensiero al riguardo:

“Il discorso che fa Javier è intelligentemente macchiavellico, quando dice che Shaila ha giocato sporco e ora lo fa anche lui, perché i buoni non vincono mai”

Intanto, Shaila si giustifica con Amanda e Mariavittoria. Questo perché nei giorni scorsi Javier ha confessato loro che la ballerina aveva definito entrambe con parole offensive. Ancora una volta, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi si appoggia sul fatto che a Napoli si userebbero termini così forti spesso, ma non con il significato reale. Signorini non ci sta: “No, Shaila non va bene dire che a Napoli date delle diavole e delle zo***le a tutti”.

Alla ballerina non resta altro che restarsene in silenzio. Ritrova il sorriso quando Cesara Buonamici le dà il suo appoggio. Allo stesso tempo la giornalista, insieme ad Alfonso, fa però notare che potrebbero non lasciarsi andare alla passione in ogni angolo della Casa. Beatrice Luzzi crede che ci sia passione tra Lorenzo e Shaila, ma anche “un esibizionismo spregiudicato”. “Loro sanno molto bene dove sono posizionate le telecamere”, aggiunge Signorini.

L’opinionista accusa i due di non avere empatia, in quanto avrebbero dovuto evitare di lasciarsi andare alla passione di fronte a Javier, in modo così spudorato. “Hanno bisogno di un paio di lezioni di recitazione”, afferma Luca Calvani, parlando di Shaila e Lorenzo.

Subito dopo, Signorini fa notare che Javier al Grande Fratello ha davvero messo in atto una vendetta contro Shaila, svelando alcuni dettagli sulle loro conversazioni. Il conduttore manda così in onda una clip, in cui l’argentino svela ad Amanda e Mariavittoria una confessione fatta dalla ballerina:

“A me una volta mi ha detto che a Lorenzo gli piace anche l’altro, non solo le femmine. Ecco perché dico come le fa a piacere. Ha usato un termine non simpaticissimo”

Signorini non capisce quale sia il problema, se così fosse. Intanto, Shaila spiega di aver già rivelato questo dettaglio a Lorenzo. “Il problema è un altro, in questa Casa è entrata una parola che non doveva entrare”, sottolinea Calvani, parlando dell’insulto che la ballerina avrebbe riservato a Spolverato, in intimità sotto le coperte con Javier. Lorenzo ribalta la situazione e fa presente che non avrebbe mai riportato certe conversazioni ‘private’, al posto dell’argentino.

“Io ho tanti amici gay, che saluto. Vi pare che faccio omofobia?”, tuona Shaila, quando Jessica la accusa di aver dato a Lorenzo del “fr***io”, come ha riportato Javier. Luca Calvani si sente toccato da questo insulto e si dice dispiaciuto. La ballerina crede che stiano cercando di infangarla. “Il problema non è stata la loro passione, ma come l’hanno modulata. Non hanno avuto rispetto degli altri”, tuona dallo studio Beatrice contro Shaila e Lorenzo.

Signorini si dice d’accordo con la sua opinionista. “Si stanno difendendo da un’invasione spregiudicata, anche se c’è qualcuno che ha esagerato”, ha aggiunto Beatrice.