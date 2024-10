GF Shaila e Lorenzo off limits: erezione, volgarità e critiche (video)

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ultra passionali e pure un po’ volgari, viene da dire. I due piccioncini, che in questo momento sono a Madrid, al Grande Fratello spagnolo, nelle scorse ore si sono baciati, abbracciati e lasciati andare al sentimento, se così si può dire. Lui si è pure avventurato in confidenze piccantissime, parlando di quel che ha in mezzo alle gambe. Per farla breve, ha confessato, come se le telecamere non esistessero e non riprendessero 24 ore su 24, che ogni volta che ammira l’ex velina di Striscia la Notizia ha un’erezione. Naturalmente l’aitante giovanotto non ha usato termini ‘tecnici’ per spiegare i suoi umori. Gli affezionati alle dinamiche del GF, dopo aver udito tali perle, si sono proiettati sui social, rilanciando il video ‘incriminato’ e facendo piovere critiche a raffica.

Il modello e la ragazza sono andati ‘oltre’ mentre si sono appartati all’interno di una stanza della Casa e dopo aver fatto meditazione. In particolare, hanno cominciato a coccolarsi a vicenda e a ricoprirsi di baci. E proprio durante un ‘beso’ scattato con passione, ecco che Spolverato ha dato il meglio di sé: “Amore mio, mi viene talmente duro quando ti guardo che non hai idea dove te lo ficcherei…”. Un galantone insomma. E la Gatta come ha reagito a questa dichiarazione d’amore così romantica e cavalleresca? Ha subito messo una mano sul microfono per poi sussurrare: “Shhh. Ma io ti devo addestrare! Sei un leone senza guinzaglio. Mi sciolgo quando mi chiami così…”.

mi viene talmente duro quando ti guardo che non hai idea dove te lo ficcherei💜io so dove te lo ficcherebbe piersilvio quando pronuncerai queste parole colme di romanticismo in italia e non vedo l’ora🥹🤏🏻pic.twitter.com/pn8GwB7tp1 — 𝖈.☾ (@cipuntolunetta) October 26, 2024

Grande Fratello, critiche a Shaila e Lorenzo: lei ha paura del ritorno in Italia

Non appena il video ha iniziato a circolare in rete, le critiche nei confronti dei due concorrenti hanno cominciato a cascare copiosamente. Tanti coloro che hanno ritenuto inopportune le frasi. Diversi utenti hanno inoltre invitato Alfonso Signorini e i suoi autori a mostrare nella prossima puntata i discorsi romantici dei due piccioncini.

Shaila, nelle scorse ore, ha inoltre confidato di avere una “gran paura” del ritorno in Italia e del giudizio degli altri inquilini. E ci cediamo che nutre timori, visto che ha detto e fatto tutto il contrario di tutto. Ma come si suol dire; chi è causa del suo mal, pianga se stesso. Amen!