Shaila pessima con Javier, Gessica Notaro sbotta: “Fa paura”

Che cosa c’entra Gessica Notaro con il Grande Fratello? Ma soprattutto, che cosa c’entra Gessica Notaro con Shaila Gatta? Apparentemente nulla, ma si sa, il reality condotto da Alfonso Signorini può davvero aprire più cassetti contemporaneamente, non sempre positivi.

Proprio un’ora fa, infatti, la nota attivista divenuta simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, ha voluto dire la sua sulla gieffina napoletana, attualmente sulla cresta delle critiche dentro e fuori la Casa del GF. Gessica ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui riprende un breve -ma fondamentale – frame tra Shaila e Lorenzo, intenti a discutere sulle recenti dinamiche in corso dopo il loro ritorno.

Nel video, recentissimo, si sente Shaila parlare con Spolverato e tutto il discorso è incentrato sostanzialmente su Javier. Shaila non sta apprezzando affatto il comportamento dell’argentino, che continuerebbe a parlare male di lei con gli altri inquilini e che, a detta sua, starebbe esagerando. Il pensiero potrebbe essere anche lecito, dato che adesso Shaila è letteralmente “nel mirino” delle critiche, ma ciò che ha fatto esplodere Notaro sono state le parole utilizzate dall’ex velina. Parole che indubbiamente l’hanno triggerata, vuoi per il suo trascorso di vita, vuoi perché molto sensibile su certe tematiche.

Gessica Notaro: le parole su Shaila Gatta sono fortissime

Che cosa ha scritto Gessica su Shaila? Un messaggio chiaro e diretto, che non lascia spazio ad altre interpretazioni:

Cara Shaila, ho aspettato fino all’ultimo di non dovere intervenire. Ma ora mi hai veramente stancata. È delle persone come te che la gente deve avere paura. Non di Javier. Se tu fossi stata veramente vittima dei peggio maltrattamenti da parte degli uomini ti assicuro che non parleresti così. Tu non sai nemmeno che faccia abbia il diavolo. Se vuoi te lo racconto io.

Che cosa ha spinto la nota attivista riminese a scrivere queste cose e a esporsi in questo modo sul Grande Fratello? Nel video “incriminato”, Shaila definirebbe Javier come una persona che “tiene il diavolo dentro” e che ringrazia Gesù per averglielo allontanato dalla vista (e dalla vita sentimentale). Insomma, parole piuttosto forti frutto di un’evidente situazione di stress e difficoltà, ma che hanno suscitato rabbia in non poche persone, Gessica Notaro in primis.

Le parole hanno un peso enorme cara gattina. E stai veramente esagerando!!!#grandefratello pic.twitter.com/6rNTAbsOMA — Francesca ✨️❤️ Javier era ❤️✨️ (@laYayaC78) October 30, 2024

Come ha reagito il web? Qualcuno difende Shaila, qualcuno la “condanna”

Se Gessica Notaro la sua posizione l’ha presa e non ha intenzione di cambiarla, anche parte del web si trova d’accordo sulla posizione. Molti utenti su X hanno criticato fortemente l’ex velina per le parole utilizzate nei confronti di Javier (come nei confronti di Amanda), soprattutto pensando al suo comportamento poco rispettoso e incoerente. Dall’altra parte, però, c’è una fetta di social che ne prende le difese, affermando che tutto questo accanimento mediatico nei confronti di Shaila sia diventato esagerato e che tutti, nella vita, possono compiere questi errori. Sicuramente tirare in ballo il diavolo e parlare di maltrattamenti può essere davvero molto rischioso (oltre che borderline) e, come successo a Gessica, può portare alla riapertura di vecchie ferite non ancora del tutto guarite.