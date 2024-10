GF, Shaila torna in Italia e Turchi avverte Javier: “È capace di tutto”

È finalmente arrivato il momento della resa dei conti per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Dopo aver trascorso una settimana in Spagna, dove hanno deciso di condividere momenti molto intimi e diventare una “coppia“, per loro è giunta l’ora di tornare nella Casa più spiata d’Italia. I loro coinquilini, del tutto ignari del soggiorno al Gran Hermano, hanno passato giorni a fare ipotesi su cosa potesse essere successo. Tra tutti, il più colpito da questa situazione è stato sicuramente Javier: dopo aver passato giorni vicino a Shaila, dormendo insieme e arrivando anche a baciarsi, l’ha salutata per l’ultima volta lunedì scorso, quando la ballerina gli ha confessato che non lo avrebbe aspettato fuori dal reality.

Ebbene nella notte di domenica, 27 ottobre, Shaila e Lorenzo hanno lasciato la Casa del Gran Hermano per tornare a Roma. Il Grande Fratello ha condiviso le loro sensazioni nel viaggio di ritorno: Lorenzo ha ammesso di essere molto felice di rivedere i suoi amici, mentre Shaila si è detta nervosa ma anche emozionata di poter raccontare tutto ciò che è successo agli altri inquilini. Inoltre, in un altro video, l’ex velina ha anche confessato di aver scoperto “una cosa bellissima del mio cuore che ancora batte ed esiste”.

Sembra, però, che gli altri concorrenti del Grande Fratello non siano altrettanto entusiasti del loro ritorno. Durante l’ultima settimana, gli inquilini hanno criticato apertamente Shaila per il suo comportamento incoerente e altalenante nei confronti di Javier, schierandosi a favore dell’argentino. Anche Javier, dal canto suo, ha passato giorni a interrogarsi sulle ragioni di questo improvviso cambiamento da parte della ballerina, arrivando a ipotizzare che abbia passato questi giorni proprio insieme a Lorenzo.

In vista della puntata di questa sera, lunedì 28 ottobre, Javier ha parlato delle sue sensazioni e paure con Giglio ed Enzo Paolo Turchi, il quale pare avere le idee molto chiare su Shaila. Secondo il coreografo, la Gatta considera l’esperienza nel reality come un semplice lavoro e, per questo, cercherà di fare di tutto per riparare alla brutta figura di questi giorni “In questo momento lei non ha fatto una bella figura per quello che è successo. Quindi deve recuperare, farebbe qualsiasi cosa”, ha detto, ipotizzando che l’ex velina potrebbe persino scusarsi con l’argentino.

Turchi ha messo in guardia Javier, consigliandogli di mantenere la lucidità e di ricordare tutto ciò che ha vissuto in questi giorni e il modo in cui Shaila lo ha ferito: “Pensa a quando ti ha lasciato là dentro e ti ha detto quelle cose, tu non dimenticare mai il perché! Ricordati che se chiede un confronto è perché vuole recuperare, recuperare non solo con te, sicuramente anche te, ma vorrà recuperare anche lei”. Dato questo clima, chissà come reagiranno i concorrenti di fronte alle immagini di Shaila e Lorenzo al Gran Hermano, dove si sono lasciati andare tra baci, momenti intimi e dichiarazioni d’amore.