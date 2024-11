Diletta Leotta al GF pesce fuor d’acqua: così diverte con eleganza

Diletta Leotta è entrata nella Casa del Grande Fratello come ospite, in vista del programma che parte domani, 5 novembre, La Talpa. Inizialmente ha finto di essere una nuova concorrente, di fronte ai gieffini. Prima di varcare la porta rossa, la conduttrice è approdata nello studio di Canale 5, accolta da Alfonso Signorini. Qui, dopo aver parlato del ritorno del reality show che la vede alla conduzione, ha ammesso di sentire puzza di aglio.

Il conduttore è stato al gioco: “Mi sono fatto due bruschette con aglio e pomodoro”. Quando è arrivato il momento per la Leotta di entrare nella Casa, si è recata nel confessionale. Qui ha affermato di avere l’auricolare, ironizzando così su quanto uscito fuori negli ultimi giorni, per cui ha ricevuto il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia. Signorini le ha chiesto di avvicinarsi a Tommaso Franchi, per ingelosire Mariavittoria Minghetti.

Alfonso ha chiesto ai concorrenti di lasciare l’idraulico da solo nel salotto, per mette in atto il suo scherzo. Emozionato, Tommaso ha accolto la Leotta al GF. “Non ci credo ancora”, ha affermato entusiasta Franchi. Nel frattempo, Signorini ha dato dei suggerimenti a Diletta su cosa dire al gieffino. Su consiglio del conduttore, la Leotta ha chiesto a Tommaso chi sceglierebbe tra lei, Maica Benedicto e Mariavittoria. Franchi ha scelto la Minghetti, facendo notare che la presentatrice ha la fede al dito e, dunque, è sposata.

Così, insieme a Franchi, la conduttrice della nuova edizione de La Talpa ha dato vita a un siparietto simpatico. Dalla stanza da letto, gli altri concorrenti sono tornati in salotto per conoscere la Leotta, la quale stasera è apparsa come un pesce fuor d’acqua. La sua eleganza e la sua delicatezza nell’esprimersi dentro quelle quattro mura conquistano il pubblico. Dopo averle fatto salutare i gieffini, Signorini ha detto loro che Diletta non è davvero una nuova concorrente.

Ancora una volta, Alfonso ha ricordato che nella prima serata di domani inizierà la nuova edizione del reality show da lei condotto. Alla fine, è stato proprio Tommaso ad accompagnare la Leotta verso la porta rossa della Casa. Franchi ha deciso di fare ciò lentamente, in modo da poter passare più tempo possibile con la conduttrice. Il gieffino l’ha salutata con tanti complimenti.

C’è da dire che la conduttrice ha portato a termine il suo compito molto bene, divertendo il pubblico, che le ha riservato solo commenti positivi, in attesa di rivederla in TV con la prima puntata del La Talpa, domani sera. La Leotta è rimasta elegante, senza diventare volgare e senza creare scenette inutili.