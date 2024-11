Tapiro d’Oro a Diletta Leotta, l’ammissione: magagna a La Talpa

Decimo Tapiro d’Oro per Diletta Leotta. Nella puntata di Striscia la Notizia in onda lunedì 4 novembre, è stato trasmesso il video con protagonista Valerio Staffelli che, nelle scorse ore, ha raggiunto la conduttrice catanese finita al centro di una polemicuccia dopo che Dagospia ha sostenuto che per gestire La Talpa sia stata aiutata tramite un auricolare. “Teleguidata dagli autori”, ha sussurrato malignamente il portale diretto da Roberto D’Agostino, facendo un raffronto con ciò che accadeva anni fa a Non è la Rai, quando ad essere ‘teleguidata’ era una giovanissima Ambra Angiolini. E quindi? La storia dell’auricolare è vera o falsa?

La Talpa- Who is the Mole partirà martedì 5 novembre su Canale 5. La Leotta davvero è stata accompagnata a distanza dagli autori attraverso i suggerimenti arrivati dall’auricolare. Pare proprio di sì, come ammesso dalla stessa conduttrice. “Un bel record”, ha detto nel vedere Staffelli che le ha ricordato che, per quel che riguarda i Tapiri, ha raggiunto la doppia cifra. “Ma cosa ho combinato stavolta?”, ha domandato Diletta, L’inviato di Striscia le ha così ricordato il chiacchiericcio relativo all’auricolare.

“A parte che usare l’auricolare è difficilissimo – ha spiegato la catanese -. Comunque qualche volta lo abbiamo utilizzato perché era molto comodo per un programma registrato come fosse in diretta: è una sorta di gobbo elettronico”. Allora non era una fake news quella spifferata da Dagospia. La Leotta ha però provato a sostenere che non è accaduto nulla di eccezionale: “Guarda che è molto comodo. Inoltre, è difficilissimo parlare mentre qualcuno ti parla nell’orecchio”.

Naturalmente Staffelli, dopo aver incassato l’ammissione, è andato a nozze, facendo piovere altre domande spigolose: “Anche a Dazn lo utilizza?”. “Mi dicono di dirti “sì””, la risposta di Diletta che prima ha finto di avere un auricolare nell’orecchio e che le stessero consigliando qualcosa da remoto. Il giornalista ha continuato a punzecchiare la collega: “Chi è il portiere del Cagliari?”. “Aspetta? Non me lo dicono”, ha sorriso la Leotta facendo di nuovo finta che le stessero parlando a distanza. Alla fine, con il sorriso sulle labbra, si è intrufolata in auto ed ha salutato Staffelli che ha gongolato: “Avete visto che lo ha ammesso, a voi la linea”.

Tutto pronto per l’inizio de La Talpa che torna in onda dopo oltre 15 anni. Il reality sarà però ben differente rispetto all’ultima edizione trasmessa nel 2008. Niente diretta e niente salotto televisivo. Lo show è già stato registrato e montato con ritmo martellante. Una sorta di lavoro simile a quello che il pubblico di Canale 5 è abituato a vedere quando guarda Temptation Island.