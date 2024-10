Diletta Leotta, stivali da 2500 euro: il parere epico della Lucarelli

Diletta Leotta, ma che cosa indossi? Nelle scorse ore la conduttrice de La Talpa è apparsa sui social con degli stivali che definire vistosi è poco. La scelta sulle calzature ha fatto discutere: da un lato chi ama lo stile della 33enne siciliana, dall’altro chi lo ritiene poco elegante. Detto ciò, quegli stivaletti, anzi stivaloni, così sobri costano la bellezza di 2500 euro e sono griffati Balenciaga. Trattasi del modello New Wader e fanno parte della collezione Autunno/Inverno 2024-25. Sono ‘confezionati’ con tacco a spillo e gamba dritta assai ampia. Tra coloro che hanno commentato l’outfit della Leotta è spuntata anche Selvaggia Lucarelli che ha rilasciato un commento epico.

“Diletta, 2500 euro per mettere le gambe in due portaombrelli mi sembra un po’ tanto”. Così la giornalista e giurata di Ballando con le Stelle in una storia Instagram, ripostando la foto in cui si vede la Leotta con indosso le particolari calzature. In effetti i portaombrelli hanno una forma simile agli stivali da 2500 euro firmati Balenciaga. La Lucarelli ha poi condiviso il parere di un utente, pure questo infarcito di ironia: “Che poi voglio vedere se piove”. Selvaggia ha quindi chiosato: “Mai senza riserve idriche”. Tanti altri utenti hanno preso di mira il capo di abbigliamento, facendo cascare commenti di ogni tipo in rete. Particolarmente gettonato lo sfottò relativo alla “raccolta di acqua piovana”, vista l’ampiezza degli stivali.

Diletta Leotta pronta per La Talpa

La conduttrice catanese è stata contrattualizzata da Mediaset per timonare la nuova edizione del reality show La Talpa, in partenza tra pochi giorni su Canale 5. Grande attesa per il ritorno in tv del programma a cui parteciperanno dieci vip. Questi i nomi del cast: Andrea Preti, Ludovica Frasca, Elisa Di Francisca, Orian Ichaki, Lucilla Agosti, Marina La Rosa, Marco Melandri, Alessandro Egger, Gilles Rocca e la coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller. Questi ultimi due, coppia nella vita reale, saranno in gioco come un unico concorrente.

Dagospia, nei giorni scorsi, ha fatto sapere che durante la conduzione Diletta Leotta sarà ‘teleguidata’ dagli autori grazie ad un piccolo auricolare. Una soluzione simile a quella che Gianni Boncompagni adottò a Non è la Rai con l’allora giovanissima Ambra Angiolini.