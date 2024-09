Diletta Leotta e Karius, “è già crisi”: il gossip e la profezia di Corona

Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, non ha mai perso il pallino per il gossip. Ospite a Gurulandia, podcast in cui fa tappa spessissimo, si è lanciato in una profezia alquanto curiosa, affermando di avere la certezza che Diletta Leotta e Loris Karius, freschi di nozze (il matrimonio è stato celebrato lo scorso 22 giugno), si lasceranno entro pochi mesi. L’imprenditore si dice certo che la coppia non arriverà al 30 giugno 2025. Una simile cosa l’aveva detta qualche settimana fa. Allora però aveva posto come data limite la fine del 2026.

La profezia di Fabrizio Corona su Diletta Leotta e Loris Karius

“Cambio della profezia, Diletta Leotta e Karius si lasceranno entro il 30 giugno 2025. Lo vedremo e mi direte che avevo ragione… Diletta Leotta fotografata con un campione americano, uno famoso…”, ha ipotizzato Corona, sganciando la bombetta. Non è chiaro se l’ex marito di Nina Moric sappia qualcosa in più sulla faccenda oppure ha voluto soltanto avventurarsi in una boutade.

Come poc’anzi accennato, sempre al podcast Gurulandia, Corona aveva rilasciato dichiarazioni simili qualche mese fa, cioè pochi giorni prima che Diletta e Loris convolassero a nozze. Disse di essere disposto a scommettere qualsiasi cifra sul fatto che il matrimonio non sarebbe durato a lungo: “La Leotta che a breve si sposa, si lascerà prima del 2027, entro dicembre 2026. Sono pronto a scommettere qualsiasi cifra. Motivo? Lui è un pennellone, lei si stuferà presto. Intuizione? No, io ho un dono, so leggere il futuro“.

Il magazine Gente parla di crisi tra neo sposi

Nel frattempo la conduttrice di Dazn e l’ex portiere del New Castle sono finiti chiacchierati dal gossip anche per un’altra vicenda. Nelle scorse ore sono stati paparazzati dal magazine Gente che ha sussurrato che i due neo sposi avrebbero avuto qualche attrito di recente, parlando di una maretta di coppia in corso. Non solo: il settimanale ha divulgato degli scatti in cui si vede Karius insieme a Michelle Hunziker.

“Loris lancia a Michelle uno sguardo languido e poi il portiere si accorge di essere nel mirino del fotografo. Per paura di combinare qualche guaio, si allontana da Michelle, ma i due si lanciano sguardi a distanza. Impossibile resistere al fascino della… nonna”, ha scritto maliziosamente il magazine. Pensare che ci sia una storia clandestina tra la conduttrice elvetica e lo sportivo è fantagossip. Anzi, è una fake news.

Chissà se invece è vero che c’è stata una prima crisi matrimoniale post nozze. E chissà se la profezia di Corona si avvererà oppure se sarà depennata a frottola di fine estate senza né arte né parte. E Diletta e Loris che dicono? Nulla per ora, preferiscono tirare dritti: nessuna conferma e nessuna smentita, al gossip non si guarda in faccia.