Leotta e Karius, fedi oro rosa e diamanti: marca e cifra da capogiro!

Il matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius è stato una delle notizie della scorsa settimana. Alla cerimonia hanno preso parte parenti ed amici, tra cui anche diversi vip. Ad attirare particolarmente l’attenzione, però, sono state le fedi nuziali scelte dalla coppia. Scopriamo insieme la caratteristica, la marca ed il prezzo tutt’altro che economico.

Nonostante sia ormai trascorsa una settimana dalle nozze della conduttrice radiofonica e televisiva Diletta Leotta ed il portiere del Newcastle Utd Loris Karius l’evento continua a far parlare. Nello specifico a fare notizia sono le fedi scelte della coppia che non sono passate inosservate. I due hanno scelto degli anelli in oro rosa e diamanti di cui recentemente Fanpage ha rivelato il possibile prezzo. La cifra è decisamente da capogiro!

La marca delle fedi, come rivelato dal portale, sarebbe Damiani, che avrebbe curato anche gli altri gioielli. Nello specifico si tratterebbe di due anelli Custom Made e quindi creati appositamente per la coppia. Conseguentemente non se ne conosce la cifra esatta, tuttavia dando un’occhiata sul sito del brand ci si può fare un’idea. Osservando i vari modelli i prezzi sono molto variabili. Il costo di alcuni anelli simili a quelli scelti da Diletta e Loris si aggira tra i 1190 euro per un semplice solitario, fino a raggiungere i 5940 euro per il modello più particolare, quello Belle Epoque. Il prezzo delle fedi della coppia potrebbe quindi ammontare a tale cifra.

A portare gli anelli sull’altare è stato un ospite d’eccezione: il cagnolino di Diletta Leotta, Lillo. La conduttrice ci ha difatti tenuto che fosse il suo amico a quattro zampe a portare le fedi, racchiuse in un sacchetto legato al collare.

Il matrimonio di Diletta e Loris

Diletta Leotta e Loris Karius si sono spostati lo scorso 22 giugno sull’isola di Vulcano. Al loro matrimonio hanno preso parte numerosi vip, tra personaggi del mondo dello spettacolo e volti dello sport. Tra questi Michelle Hunziker con sua figlia Aurora Ramazzotti, Chiara Ferragni, Claudio Marchisio con sua moglie Roberta Sinopoli, Elodie, Elisabetta Canalis, Alvaro Morata con la moglie Alice Campello e molti altri. A destare attenzione è stato anche il look scelto dalla sposa, che ha deciso d’indossare un lungo abito impreziosito da pizzi e ricami.