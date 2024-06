Diletta Leotta nozze: cane all’altare, Canalis ‘illegale’, Hunziker stesa

Ci si aspettava un grande evento e così è stato. Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati marito e moglie sabato 22 giugno. Il matrimonio è stato festeggiato al Therasia Resort di Vulcano, in un contesto favolistico. Tra gli invitati tante star: da Chiara Ferragni single a Elisabetta Canalis con il nuovo fidanzato, passando per mamma Michelle Hunziker e figlia Aurora Ramazzotti, fino ai coniugi Marchisio, la showgirl Elena Barolo e la moglie di Alvaro Morata Alice Campello (il calciatore non ha potuto esserci essendo impegnato agli Europei 2024).

Matrimonio Diletta Leotta e Loris Karius: il mistero delle foto cancellate

Piccolo giallo nel corso dei festeggiamenti. Alcuni degli invitati, non appena è cominciato l’evento (alle ore 19.30 Diletta ha raggiunto Karius all’altare), hanno iniziato a postare foto e video sui social. Alcuni scatti e filmati sono però stati rimossi in fretta. L’ipotesi è che qualche persona presente non voleva essere spiattellata sulle piattaforme o far sapere di essere lì.

Emozioni: il ballo della sposa con il padre e le lacrime di Michelle Hunziker

Dopi il “Sì” è cominciato il party. A un certo punto la sposa ha fatto commuovere tutti cimentandosi in un romantico ballo con l’amato papà. Emozioni a raffica per tutti i presenti. Michelle Hunziker aveva già iniziato a versare lacrime prima. Durante la cerimonia, la conduttrice si è messa a piangere ed è stata ripresa dalla figlia Aurora che ha commentato spassosamente: “In lacrime dal primo all’ultimo secondo. Diletta me l’hai distrutta”. Stesa!

Particolarmente struggenti anche i fuochi d’artificio a fine pasto, durante il taglio della torta. I botti sono stati suggestivi e spettacolari. Karius e Diletta non hanno badato a spese, scegliendo di fare le cose in grande.

La torta ‘anonima’ e il cane sull’altare

A proposito di torta: il dolce a cinque piani e totalmente bianco è apparso un po’ anonimo. Altra curiosità riguarda il cane Lillo della conduttrice di Dazn. L’animale è pure stato preso in braccio dalla sposa sull’altare. Va bene tutto e i cani sono meravigliosi, però si poteva anche evitare di far salire Lillo sull’altare. Suvvìa…

Elisabetta Canalis ruba la scena a tutti: divina

Tra le showgirl poc’anzi menzionate tra le invitate, chi ha rubato la scena a tutti è stata Elisabetta Canalis. Al white party che ha preceduto le nozze ha sfoderato un bombastico abito, facendo impazzire i fan (meglio non riportare dettagliatamente le migliaia di commenti ‘esagerati’ di apprezzamento piovuti via social). Per la serata del matrimonio ha optato per un lungo abito intrecciato verde acqua. 45 anni da non credere, divina!

L’ex velina è stata anche protagonista di un simpatico scherzetto. Al ricevimento gli ospiti hanno potuto usare le posate d’oro. La Canalis ha fatto finta di infilarsele nella sua borsetta per portarle a casa. “Grazie Diletta”, ha scherzato commentando una foto in cui si vedono gli oggetti nella sua borsa.