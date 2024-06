Diletta Leotta e Loris Karius si sono sposati: abiti, invitati vip, foto

fIl grande giorno è arrivato: Diletta Leotta e Loris Karius sono marito e moglie. La coppia ha festeggiato il matrimonio nell’incantevole contesto delle isole Eolie, luoghi cari alla conduttrice di Dazn che ha origini catanesi. Il fatidico “sì” è giunto innanzi a un tramonto da sogno con vista mare mozzafiato, mentre il ricevimento e il maxi party si sono svolti sull’isola di Vulcano. La Leotta, come da tradizione, ha sfoggiato un abito bianco, con lungo velo e strascico. A dominare il vestito, i ricami. Il capo è di Atelier Emè, con bustino rigido che si allarga in una gonna morbida. Karius ha invece optato per uno smoking spezzato con giacca e camicia bianche abbinati a dei pantaloni neri.

Per l’evento sono arrivate parecchie star. Tra gli invitati Chiara Ferragni (ovviamente senza Fedez), Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti, Elisabetta Canalis, Elena Barolo, Alice Campello, Mariano ed Eleonora di Vaio, Claudio Marchisio e la moglie Roberta, Sofi e Lui di Me contro Te e ovviamente Elodie Di Patrizi, grande amica della sposa che ha anche ricoperto il ruolo di damigella oltre a rendersi protagonista di una brillante performance.

Gran festa al Therasia Resort dominato dal tema “Aria d’amore”. Queste le parole incise su alcuni gadget postati dagli ospiti e che richiamano il nome della primogenita della coppia di sposi (la bimba, chiamata appunto Aria, è venuta alla luce lo scorso agosto).

Nel giorno che ha preceduto le nozze, si sono anticipati i festeggiamenti con un white party organizzato sempre al Therasia Resort. Un’occasione anche per omaggiare i 31 anni dello sposo tedesco, che spegne le candeline proprio il 22 giugno. Naturalmente non è mancata una torta personalizzata per il portiere del Newcastle.

Nelle ore che hanno preceduto il rito nuziale, gli ospiti si sono divertiti godendosi il sontuoso mare delle Eolie. Non sono mancate gite in barca, tuffi e bagni. Ad esempio Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno trascorso del tempo con Chiara Ferragni che si è divertita ad immortalarle in alcune foto.