Diletta Leotta e Karius, pubblicazioni nozze. E useranno l’elicottero

Tutto pronto per il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. Nella mattinata di martedì 7 maggio 2024, sul sito del comune di Milano sono apparse le pubblicazioni delle nozze. Quindi, confermato che i fiori d’arancio arriveranno sabato 22 giugno. Nell’atto pubblico si legge che le celebrazioni si svolgeranno a Lipari, nelle Isole Eolie. Non una meta qualunque per la conduttrice di Dazn con 9,1 milioni di follower su Instagram. Essendo originaria di Catania, per lei l’arcipelago siciliano è un luogo del cuore. Da qui la scelta di sposarsi a Lipari.

Con il portiere tedesco del Newcastle è stato amore a prima vista. La coppia ha una figlia, Aria, venuta alla luce lo scorso 16 agosto. Il destino ha voluto che la piccina sia nata nel giorno del trentaduesimo compleanno della mamma. La scelta di convolare a nozze risale a poco meno di un anno fa. Karius, la scorsa estate, si impegnò in una romantica proposta di matrimonio, ricevendo il “sì” convinto della sua dolce metà.

Secondo quanto trapelato, la conduttrice e il calciatore dovrebbero festeggiare le nozze sull’isola di Vulcano, nel magnifico hotel a 5 stelle Therasia Resort. La struttura permette di godersi un suggestivo tramonto dai faraglioni. Si ricorda che Vulcano non è Lipari. Perché dunque sulle pubblicazioni del comune di Milano si parla di Lipari? Semplice, perché amministrativamente Vulcano fa parte del comune di Lipari.

Come arriveranno sulla piccola isola i promessi sposi? Sembra che atterreranno in elicottero. Quindi si presteranno al consueto shooting fotografico che dovrebbe srotolarsi tra promontori e panorami mozzafiato (la coppia lo scorso ottobre ha fatto un sopralluogo rimanendo incantata dalla location). Dopodiché avrà inizio la festa. Non si sa ancora se il matrimonio sarà celebrato con rito civile o religioso.

Diletta Leotta vuole allargare la famiglia

Ospite a Verissimo in tempi non sospetti, il volto di Dazn ha ribadito come Karius l’abbia stregata fin dal primo incontro. Inoltre ha confidato alla compagna di Pier Silvio Berlusconi di avere l’intenzione di avere una famiglia numerosa in futuro. Insomma, Aria potrebbe ritrovarsi presto ad avere la compagnia di un fratellino o una sorellina. Prima però ci sono da festeggiare le nozze. Viva gli sposi!