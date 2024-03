È sempre mezzogiorno, Diletta Leotta: “Ecco quando sposo Karius”

Oggi, mercoledì 6 marzo, Diletta Leotta è stata ospite di Antonella Clerici nel suo programma “È sempre mezzogiorno“. Tra chiacchiere di cucina e di lavoro, la presentatrice non ha potuto fare a meno di chiedere alla 32enne siciliana dell’imminente matrimonio con Loris Karius. Poco più di un mese fa, la conduttrice sportiva ha annunciato che presto convolerà a nozze con il calciatore tedesco. In realtà, la proposta risale a mesi fa, quando ancora era incinta della loro prima figlia, Aria. Tuttavia, la coppia aveva deciso di attendere prima di dare la notizia, così da godersi tranquillamente i primi mesi della piccola, nata lo scorso agosto.

Ebbene, incalzata dalla Clerici, il volto di DAZN ha annunciato la data ufficiale del matrimonio con Loris: i due neo genitori si sposeranno il prossimo giugno. La notizia ha colto di sorpresa anche la stessa Antonella, la quale non si aspettava che la Leotta avrebbe scelto il suo show per fare questa rivelazione. Mancano dunque solo tre mesi al grande giorno in cui la Leotta salirà all’altare. Per ora, non ha dato ulteriori dettagli sulle nozze. La conduttrice ha svelato di non aver ancora scelto l’abito da sposa. Al momento, è ancora alle prese con le organizzazioni e, come tutte le future spose, è in una “fase di panico” per riuscire a far combaciare tutto e far sì che tutto salga perfettamente.

Diletta e Loris si sono conosciuti nell’autunno del 2022, in quello che la Leotta ha definito alla Clerici come un vero e proprio colpo di fulmine. “La sera che l’ho conosciuto ho detto alle mie amiche: ‘ho incontrato l’uomo della mia vita’”, ha detto. Pochissimi mesi dopo, la conduttrice sportiva ha scoperto di essere incinta. Si è trattata, dunque, di una gravidanza inaspettata, ma comunque bellissima. La giovane mamma è infatti felicissima di aver compiuto questo grande passo insieme al calciatore, con il quale ha dato il benvenuto ad Aria la scorsa estate.

Adesso, la coppia è pronta a consolidare il loro amore, convolando ufficialmente a nozze il prossimo giugno. Inoltre, dopo il matrimonio, la famiglia potrebbe allargarsi. In un’intervista rilasciata a Verissimo, la Leotta aveva ammesso di volere almeno un altro figlio. Nel frattempo, non resta che attendere pochi mesi per il grande giorno.