Diletta Leotta, figlia non cercata: la conferma della conduttrice

Diletta Leotta, in un’intervista al Corriere, ha parlato della gravidanza, confermando come si sia trattato di qualcosa di inaspettato.

Diletta Leotta si è lasciata andare sull’argomento maternità, stupendo tutti. Durante un’intervista al Corriere, diversi sono stati gli argomenti trattati dalla conduttrice televisiva: dalla conoscenza con Karius, portiere del Newcastle, fino alla scoperta di essere incinta, passando per i progetti futuri che la vedranno coinvolta.

La gravidanza inaspettata e inattesa

Diletta ha raccontato di come sia rimasta incinta dopo soli due mesi dall’inizio della frequentazione con Loris Karius. La conduttrice ha confessato come si sia trattato di un regalo “totalmente inaspettato e inatteso“, avendo scoperto la gravidanza il 24 dicembre. Parole che, di fatto, hanno confermato come Diletta non abbia cercato, volontariamente, di rimanere incinta. “Ho vissuto un milione di emozioni diverse” ha raccontato, dopo aver scoperto la positività del test.

Diletta, poi, ha parlato di ciò che ha provato, in un primo momento, alla scoperta della gravidanza. “Ho provato paura, ma anche gioia totale con Loris” ha spiegato, confessando anche come il poco tempo trascorso dal fidanzamento con Karius non rappresentasse un problema. “Non c’è una regola” ha rivelato Diletta, toccando la tematica del percorso di una coppia, dal matrimonio ai figli.

Progetti futuri: ritorno in campo e il podcast “Mamma Dilettante”

La conduttrice ha poi parlato della nascita ad agosto della figlia, con possibilità che sia lo stesso giorno del suo compleanno (il 16). Per Diletta non sembrerebbe, tuttavia, essere l’ideale: “Ho sempre festeggiato da sola” ha confessato. Agosto è, tra l’altro, il mese di ripresa del campionato di calcio, con Diletta che dovrà gestire le dirette di Dazn. La conduttrice ha spiegato quando, probabilmente, la rivedremo in onda. “Magari non ad agosto, ma a settembre immagino di sì” ha detto, nonostante non ci siano ancora certezze a riguardo.

Diletta ha, in seguito, parlato di un suo progetto imminente: Mamma Dilettante, podcast disponibile anche su Youtube. All’interno delle puntate, chiacchierate con gli amici vip già genitori. Gli argomenti trattati saranno relativi ai vari aspetti della maternità (ritorno a lavoro, come cambia la coppia, istinto materno). L’obiettivo di Diletta sarebbe quello di chiedere consigli sulla nuova vita in arrivo, quella da madre. Non solo ospiti femminili, ma anche qualche uomo, per lasciare spazio al punto di vista di un padre.

Ansie e timori: Diletta racconta le emozioni della gravidanza

Diletta ha poi affrontato il capitolo paure, inevitabili di fronte ad una simile esperienza. “Sto sul presente, un’ansia alla volta” ha detto lei, spiegando come il podcast in arrivo abbia, come obiettivo, anche quello di esorcizzare qualche timore. “Vedere cosa è successo alle altre donne è terapeutico, ti fa sentire meno sola” ha rivelato.

Dopo aver parlato anche di un possibile matrimonio con Karius, e di come lo immagina nelle vesti di padre, Diletta si è soffermata sulla questione nome per la nascitura. Inizialmente, uno dei più quotati era Ofelia, lo stesso di sua madre, poi scartato. “Mia mamma non ha voluto, mi ha detto che per una figlia è una disgrazia” ha confessato. La vita di Diletta, quindi, sta per cambiare grazie ad un inaspettato regalo. Rimane da capire come evolverà la sua carriera professionale, in attesa di ulteriori dichiarazioni.