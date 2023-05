“Un amore inaspettato, tutto è stato molto veloce e naturale. Sono felicissima, è stato un colpo di fulmine”. Così Diletta Leotta sul compagno Loris Karius, portiere tedesco in forza al New Castle e con il quale aspetta una figlia. “All’inizio è stato uno choc, non era preventivata la gravidanza. Poi mi sono detta che è inutile avere delle regole su questo tema e ora credo che sia il dono più bello che possa capitare”. La giornalista di Dazn ha aggiunto che fin da subito ha capito che con Loris c’era un “feeling inspiegabile, epidermico”.

Diletta Leotta: la figlia nascerà a Milano, il nome ancora da decidere dopo la bocciatura di mamma Ofelia

La Leotta ha poi raccontato di essere al sesto mese di gravidanza e che la figlia nascerà a Milano. La speranza è che poi Karius possa trovare una squadra italiana in modo tale da poter stare vicino alla compagna e al suo frutto d’amore. Capitolo nome: Diletta ha narrato un aneddoto alquanto curioso. Un giorno ha detto alla madre Ofelia che aveva intenzione di chiamarla come lei per omaggiarla. Il genitore ha però smontato l’idea in un amen.

“No, Ofelia no, è pesantissimo, non mi piace per niente per una bimba giovane e moderna, trova un altro nome”, la risposta data da mamma Ofelia a Diletta che quindi ha dovuto cambiare i suoi piani: “Ora penserò ad altri nomi. Loris punta più su un nome estero, io sull’Italia, dobbiamo trovare una via di mezzo”. Altra curiosità della gravidanza riguarda la data in cui dovrebbe venire alla luce la neonata: “La roba assurda è che dovrebbe nascere il giorno del mio compleanno (il volto di Dazn è nata il 16 agosto 1991 a Catania, ndr), non so se è una cosa positiva o negativa”.

“Forse meglio un giorno diverso, così sia tu sia lei avreste il vostro giorno”, ha ragionato la padrona di casa di Verissimo che ha inoltre aggiunto circa la gravidanza di Diletta: “Tu te la devi proprio godere, soprattutto la prima dolce attesa è proprio un momento di magia”.