Diletta Leotta ha svelato il sesso del bebè: sorpresa a Pasqua

Diletta Leotta ha scelto il giorno di Pasqua per dare il lieto annuncio ai suoi seguaci: svelato il sesso del bebè che porta in grembo

Diletta Leotta ha scelto il giorno di Pasqua per rivelare al mondo una notizia molto importante: il sesso del bebè che porta in grembo. Sono passate poco più di due settimane da quando la conduttrice sportiva ha annunciato tramite un video su Instagram di aspettare un bambino insieme al fidanzato, il calciatore tedesco Loris Karius. E proprio oggi, domenica 9 aprile, la showgirl ha scelto di nuovo il suo profilo social per svelare che lei e il compagno daranno presto il benvenuto nella loro nuova famiglia ad una femminuccia.

“Sorprese di Pasqua”, ha scritto la Leotta, che pare essere entrata da poco nel quarto mese di gravidanza. Così facendo, ha poi confermato quanto anticipato alcuni giorni fa dal settimanale “Chi“, che aveva dato per prima l’esclusiva sul sesso del bebè. Nel video pubblicato dalla siciliana, lei e Loris si trovano in famiglia per festeggiare la Pasqua, attorniati da palloncini rosa ed una torta fatta apposta per loro. Inoltre, in sottofondo si può sentire una voce dire “Per la cuginetta che sta arrivando”. Insomma, nessun dubbio: la coppia è in attesa di una bambina!

Il post è stato invaso subito da migliaia di commenti di congratulazioni e messaggi di affetto da parte degli utenti dei social, ma non solo. Difatti, anche alcuni personaggi dello spettacolo hanno voluto esprimere la loro felicità per la coppia lasciando delle parole di vicinanza, come ad esempio la cantante Baby K. Solo alcune ore prima la Leotta aveva condiviso un’immagine insieme al fidanzato Loris per dare gli auguri di Pasqua ai suoi followers, in cui si possono vedere i due sdraiati su un lettino in un atteggiamento affettuoso e complice. A distanza di poche ore, la conduttrice sportiva ha poi voluto dare un ulteriore sorpresa pasquale ai suoi seguaci e donare loro questo lieto annuncio.

Per il momento, non si sa ancora dove stabiliranno la loro vita dopo la nascita della bambina. Loris, com’è noto, gioca nella squadra del Newcastle in Inghilterra, mentre Diletta è impegnata nel suo ruolo di conduttrice su “DAZN”. Dunque, non è chiaro se la Leotta deciderà di lasciare l’Italia per crescere la figlia in Inghilettera o se sarà il calciatore a cambiare squadra per approdare in un club italiano.