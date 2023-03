Diletta Leotta, svelato il sesso del bebè: i dettagli della gravidanza

A pochi giorni dall’annuncio della gravidanza di Diletta Leotta, il settimanale “Chi” ha svelato in esclusiva il sesso del bebè che porta in grembo. Ebbene, la conduttrice sportiva starebbe al quarto di mese di gravidanza e starebbe aspettando una femminuccia. A quanto pare, la notizia giunge da fonti molto vicine alla siciliana, la quale, dopo la vacanza a Dubai in compagnia del suo Loris, è volata a Madrid per lavoro, dove è stata paparazzata dal magazine esperto di gossip mentre si ristorava prima di tornare in Italia. La coppia, insieme da soli sei mesi, si starebbe dunque preparando per accogliere una bambina e a costruire la loro famiglia. Lo scorso 24 marzo, il volto di “DAZN” ha postato un video insieme al compagno per annunciare la sua dolce attesa e poco dopo ha condiviso la prima foto del suo pancino lungo il mare di Dubai. Aldilà di questo, non ha dato ulteriori dettagli sulla gravidanza e bisognerà vedere se deciderà di confermare lo scoop lanciato da “Chi”.

Diletta Leotta: la carriera della conduttrice

Diletta Leotta, una delle più note conduttrici italiane, comincia la sua carriera a 17 anni, comparendo in una trasmissione calcistica sull’emittente regionale Antenna Sicilia. Laureata in giurisprudenza alla LUISS, partecipa a diversi concorsi di bellezza, tra i quali Miss Muretto nel 2006 e Miss Italia nel 2009, pur non passando le selezioni. Dopodiché, Nel 2011, sbarca a Mediaset con il programma “Il compleanno di La5”, sull’omonima rete. La grande svolta arriva l’anno seguente, quando approda a Sky diventando “meteorina” di Sky Meteo24. Da lì, passa poi a Sky Sport per la stagione sportiva 2015-2016, consolidando al sua carriera come conduttrice sportiva. Nel 2017 presenta insieme a Francesco Facchinetti la finale di della 79esima edizione di Miss Italia trasmessa su La7. Nel 2018 lascia Sky e debutta a DAZN, in cui lavora ancora oggi. Aldilà del calcio, Diletta è anche uno dei volti di “Radio 105“, dove conduce il suo programma insieme a Daniele Battaglia. Inoltre, la Leotta ha preso parte anche ad altre avventure, come il film di Giampaolo Morelli “7 ore per farti innamorare”, dove interpreta il ruolo di se stessa o il Festival di Sanremo del 2020, dove è co-conduttrice di una serata.