Diletta Leotta, ecco il pancino (foto). Pioggia di commenti importuni: “Ecco in che categoria entri ora”

Sono passati solamente un paio di giorni da quando Diletta Leotta ha annunciato pubblicamente di aspettare un bambino con il fidanzato Loris Karius. Dopo settimane di rumors e speculazioni, la conduttrice ha confermato la gravidanza con un video postato sul suo profilo Instagram, in cui si lascia andare ad un tenero abbraccio con il calciatore tedesco. Ebbene, dopo aver dato la lieta notizia, oggi 26 marzo la siciliana ha condiviso con i suoi seguaci la prima foto del suo pancino. In vacanza a Dubai in compagnia del fidanzato, Diletta ha pubblicato un spettacolare scatto al tramonto indossando un costume rosso che risalta la meravigliosa vista del mare della città degli Emirati Arabi. “Prima vacanza insieme“, ha poi aggiunto facendo riferimento al piccolino o piccolina che ha in grembo. Il post è stato inondato di commenti da parte degli utenti dei social, alcuni dei quali sono stati a dir poco fuori luogo.

In tantissimi, con poco garbo e tatto, hanno scritto, sotto la foto del pancino, che ora la Leotta entrerà a fare parte della categoria Milf, acronimo che non ha bisogno di spiegazioni. Purtroppo, la conduttrice sportiva non è nuova a questo genere di commenti, dato che i suoi post sono spesso invasi da messaggi misogini e sessisti. Ma questo modus operandi non è presente solo sui social, bensì anche nella vita reale. Alcuni anni fa, precisamente nel 2019, Diletta fu travolta allo stadio da un triste spettacolo: i tifosi fecero partire un coro altamente sessista nei suoi confronti che risuonò per tutta la struttura. Ebbene, neanche di fronte ad una donna incinta, i cosidetti leoni da tastiera riescono a fermarsi. A quanto pare, non c’è veramente limite al peggio.

Chi è Loris Karius, il fidanzato di Diletta Leotta

Loris Karius nasce il 22 giugno del 1993 a Biberach an der Riß, in Germania. Appassionato di calcio sin da bambino, nel 2009 riesce ad entrare nel settore giovanile del Manchester City. Nel 2012, a soli 19 anni, debutta nella Bundesliga, diventando il portiere esordiente più giovane della storia. Successivamente, nel 2016, Loris viene acquistato dal Liverpool e, l’anno seguente, sbarca in Champions League. Nel 2020 va in prestito all’Union Berlino, per poi cominciare a giocare nel 2022 con il Newcastle Utd.

Dalla scorsa estate fa coppia fissa con la conduttrice sportiva Diletta Leotta, la cui relazione è stata resa pubblica solo ad ottobre del 2022. A pochi mesi dall’inizio della relazione, la coppia ha annunciato ai loro seguaci di essere in dolce attesa: i due diventeranno presto genitori.