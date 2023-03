By

Tutto vero: Diletta Leotta è incinta! La bionda presentatrice aspetta un figlio da Loris Karius. Dopo settimane di gossip e indiscrezioni – mai smentiti – la conduttrice di Dazn ha dato il grande annuncio con un video su Instagram in cui abbraccia e bacia con passione e allo stesso tempo tenerezza il calciatore tedesco.

“Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già! Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia! Ci vediamo presto in tre”, ha scritto Diletta Leotta su Instagram. Un post che ha subito fatto il pieno di like e commenti. A fare gli auguri alla fidanzata di Karius tanti volti noti dello showbiz italiano, come Giulia Salemi e Paola Di Benedetto.

La coppia, che diventerà a tutti gli effetti una famiglia in estate, si trova in questo momento a Dubai per una vacanza di relax. Diletta Leotta e Loris Karius sono legati dallo scorso autunno: galeotto è stato un incontro di lavoro a Londra.

Al momento non è chiaro come cambierà la vita di entrambi dopo la nascita del bambino: Diletta Leotta lascerà l’Italia per traslocare nel Regno Unito, dove gioca Loris Karius? O sarà il giocatore a mollare la Premier League in cambio di un club italiano?

Chi è Loris Karius, il fidanzato di Diletta Leotta e padre di suo figlio

Dopo il dirigente Sky Matteo Mammì, il pugile Daniele Scardina, l’attore Can Yaman e il modello Giacomo Cavalli, dallo scorso ottobre Diletta Leotta è legata a Loris Karius. Quest’ultimo ha 29 anni ed è un portiere tedesco, che attualmente gioca in Inghilterra, nel Newcastle. In passato ha giocato nel Magonza, nel Liverpool e nel Besiktas.

Diletta Leotta e il nuovo fidanzato Loris si sono conosciuti a Londra, grazie ad un impegno di lavoro. Un colpo di fulmine che li ha portati velocemente a chiudere le rispettive relazioni: lei con Cavalli, che lo scorso settembre aveva addirittura portato al matrimonio del fratello; Karius con l’influencer tedesca Janine Wiggert.

Poco tempo dopo il primo incontro lo sportivo ha conosciuto la famiglia e gli amici più cari della catanese e anche Diletta Lotta ha incontrato i parenti di Karius, complice una fuga romantica in Germania.