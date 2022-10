Diletta Leotta e il nuovo fidanzato, il calciatore Karius: le foto di Chi

By

Nuovo amore per Diletta Leotta. La bionda conduttrice ha già archiviato Giacomo Cavalli, il modello che ha frequentato per circa un anno e che solo qualche settimana fa ha portato con sé al matrimonio del fratello, il chirurgo plastico Mirko Manola. Oggi nel cuore della presentatrice siciliana c’è un calciatore: più precisamente il portiere tedesco Loris Karius, che gioca da diverso tempo in Inghilterra.

Dopo lo scoop di Gente, che ha fatto il giro del web, sono arrivate le prime foto pubblicate dal settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 26 ottobre. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini mostra l’arrivo in Italia dello sportivo con un volo privato (il pomeriggio era impegnato nella sfida contro il Tottenham di Antonio Conte) e l’ingresso nel palazzo di Diletta Leotta, a Milano.

Stando a quanto rivela il magazine di gossip, l’ex volto di Sky Sport e Karius si sono conosciuti pochi giorni fa a Londra. Molto probabilmente un colpo di fulmine da parte di entrambi. Lui è celebre per gli errori commessi nella finale di Champions League fra Liverpool e Real Madrid a causa di un trauma cranico rimediato nei primi minuti di gioco, ma anche per il suo profilo Instagram da 1,8 milioni di follower, dove mostra il suo fisico scolpito e per la lunga sequenza di fidanzate bellissime.

Fino a due settimane fa Diletta Leotta risultava fidanzata con il modello italiano ed ex velista Giacomo Cavalli. Ma queste immagini spazzano ogni dubbio. Oggi nel presente – e forse anche nel futuro – della 31enne c’è solo Loris Karius, classe 1993 (dunque due anni più piccolo della Leotta). Tra l’altro l’ex valletta del Festival di Sanremo ha smesso di seguire Cavalli su Instagram.

Secondo le indiscrezioni, inoltre, Diletta Leotta avrebbe intensificato nelle ultime settimane le lezioni di inglese. Prima di conoscere Loris la giovane è stata legata all’ex dirigente di Sky Matteo Mammì, al pugile Daniele Scardina e all’attore turco Can Yaman. Loris Karius ha invece amato per diverso tempo la modella tedesca Sophia Thomalia.