Diletta Leotta: addio Giacomo, il nuovo flirt è un calciatore. Il gossip

L’indiscrezione è apparsa sul nuovo numero di Gente ed è stata riportata anche da Fanpage: sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo) che per la bella Diletta Leotta la frequentazioene con l’influencer e surfista Giacomo Cavalli sia ormai un affare non sono concluso ma proprio del tutto dimenticato. Forse, in realtà, ad essere ancora più precisi, con Cavalli non è nemmeno mai iniziata in maniera così seria come si sarebbe potuto pensare e probabilmente gli esperti di gossip si erano presi solo un grande abbaglio.

Sta di fatto che, dopo tira e molla e voci che li volevano prima separati e poi di nuovo insieme, pare proprio che Diletta e Giacomo abbiano preso strade separate. E pare anche che Diletta Leotta abbia già trovato con chi consolarsi, seppure non si possa parlare di una vera e propria relazione. A spifferare qualche dettaglio in più sulla nuova persona che, pare, starebbe facendo battere il cuore alla conduttrice è stato proprio Gente. Sulle pagine del magazine sono apparse delle indiscrezioni che la vorrebbero sempre più vicina ad un noto calciatore straniero.

Le informazioni a disposizione dei gossippari più incalliti sono poche e piuttosto frammentarie. Gente ha sottolineato che Diletta Leotta e il portiere Loris Karius hanno inizato a seguirsi reciprocamente su Instagram. Ma non finisce certo qui! Il magazine parla di un fil rouge che lega i due e che “al momento è difficile da incasellare nelle svariate sfaccettature dei rapporti interpersonali, figuriamoci in quelli del cuore.

Cosa significhino esattamente queste parole non è dato sapere. Come specifica Gente, in ogni caso, si dice anche che in questo stesso periodo Diletta Leotta sia molto impegnata a studiare per migliorare la sua conoscenza della lingua inglese. Potrebbe dunque essere che questo studio matto e disperatissimo le serva proprio per comunicare meglio con la sua nuova presunta fiamma? Oppure si tratta solamente di un capacità che la Leotta vuole sviluppare per avere chance di lavorare all’estero?

Quel che è certo è che il nome di Loris Karius avrà fatto sobbalzare molti fan del mondo del calcio. L’atleta tedesco, classe 1993, era diventato suo malgrado celebre sul web per le sue clamorose gaffe nella finale di Champions League 2018, che costarono al suo Liverpool una pesante sconfitta per 3 a 1 contro il Real Madrid.