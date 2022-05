Diletta Leotta esce allo scoperto con il fidanzato Giacomo Cavalli

Diletta Leotta è ancora fidanzata! Di recente si era parlato di una rottura tra la bionda presentatrice e l’ultima fiamma, Giacomo Cavalli. Invece i due hanno deciso di non nascondersi più e sono usciti ufficialmente allo scoperto. A beccarli, per le strade di Milano, i paparazzi di Diva e Donna.

Nelle immagini si vedono Diletta Leotta e Giacomo Cavalli che camminano sereni e rilassanti. L’ex volto di Sky Sport ha tra le mani un dolce. Entrambi sfoggiano un look denim. Nessun gesto romantico ritratto dai fotografi ma vederli insieme fa pensare che la liaison possa essere pronta, questa volta, a spiccare il volo.

Diletta Leotta frequenta Giacomo Cavalli dallo scorso autunno: ha conosciuto il ragazzo grazie ad alcuni amici in comune. La siciliana non ha però mai ufficializzato questa storia. Un po’ per riservatezza un po’ per proteggere questo legame dopo le rotture con il pugile Daniele Scardina e l’attore turco Can Yaman. Stavolta sarà quella buona?

Chi è Giacomo Cavalli

Classe 1993, due anni più piccolo di Diletta Leotta, Giacomo Cavalli è nato e cresciuto a Brescia. È laureato in Economia e Gestione Aziendale. Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda per caso, dopo essere stato notato da un talent scout in aeroporto per via della sua grande somiglianza con il celebre modello Simon Nessman.

È figlio di un bravo velista: Beppe Cavalli è stato uno dei migliori con l’Asso 99 nell’epoca d’oro della classe. Anche Giacomo ha tentato la carriera della vela ma invano. Al momento continua a lavorare nel mondo della moda ma pare che voglia affermarsi come manager.

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli si sono conosciuti lo scorso autunno a Ibiza, complice alcuni amici in comune. Dopo un weekend insieme sono stati travolti dalla passione ma hanno scelto di vivere il loro rapporto nel riserbo più assoluto.

In precedenza Diletta Leotta, che presto potrebbe approdare a Mediaset con un programma tutto nuovo in prima serata, ha amato per un anno il pugile Daniele Scardina e ha rifiutato la proposta di matrimonio del dirigente Sky Matteo Mammì. Per sei mesi è stata legata all’attore turco Can Yaman.