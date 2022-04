Diletta Leotta verso Mediaset: ecco quale programma potrebbe condurre

Nuove sfide e avventure professionali per la bella conduttrice siciliana, oggi impegnata in radio e su DAZN

Nella prossima stagione televisiva Diletta Leotta potrebbe passare a Mediaset. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Vero Tv. Stando a rumors sempre più insistenti pare che la 30enne conduttrice siciliana, tra le più ammirate e seguite dello showbiz italiano, potrebbe diventare la padrona di casa di un nuovo format in onda su Italia Uno. Un programma incentrato sull’intrattenimento e accanto alla presentatrice dovrebbe esserci un gruppo di comici.

Insomma, una sorta di erede di Colorado e Honolulu, dove Diletta Leotta potrebbe mettere in mostra la sua simpatia e solarità. Da tempo l’azienda di Cologno Monzese è interessata all’ex volto di Sky Sport e la stagione 2022/2023 potrebbe essere l’occasione giusta per accaparrarsi una delle soubrette più chiacchierate. Per il momento la Leotta è impegnata in radio e come inviata di DAZN.

Ma nel curriculum di Diletta Leotta, oltre allo sport, non mancano show più leggeri. In passato ha condotto Il contadino cerca moglie su Fox Life e ha affiancato Amadeus al Festival di Sanremo 2020. Da non dimenticare che l’ex fidanzata di Can Yaman ha già fatto delle brevi apparizioni a Mediaset. È stata ospite più di una volta a Verissimo e ha condotto una puntata di Striscia la notizia con l’amico Alessandro Siani.

La vita privata di Diletta Leotta

Se il futuro professionale di Diletta Leotta appare più roseo che mai tutto tace sul fronte privato. Archiviata la tanto discussa love story con l’attore turco Can Yaman, la bella siciliana oggi è single. Negli scorsi mesi ha vissuto una breve liaison con il modello e manager Giacomo Cavalli ma niente di troppo serio. La relazione non è mai stata ufficializzata.

In passato Diletta Leotta è stata legata al pugile Daniele Scardina, alias King Toretto, e al dirigente Sky Matteo Mammì. Oggi la giovane preferisce concentrarsi sul lavoro e sulle amiche più care. Tra quest’ultime la cantante Elodie, che ama trascorrere del tempo con Diletta. La Leotta ha un buon rapporto pure con Belen Rodriguez, da anni uno dei volti di punta di Mediaset.