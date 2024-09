GF 9, Alessia difende Lino dopo la squalifica: ecco cos’ha detto

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, lunedì 16 settembre, Alfonso Signorini ha voluto dare inizio a questa nuova avventura spiegando quali sono stati i motivi dietro la decisione della produzione di squalificare Lino Giuliano prima ancora del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Come in molti già sapranno, l’ex protagonista di Temptation Island, poche ore prima di entrare ufficialmente nel cast del programma, si è reso partecipe di un gesto social poco carino nei confronti dell’influencer Enzo Bambolina, usando toni e parole che hanno offeso la comunità gay e per questo motivo è stato tacciato di omofobia.

Un comportamento molto grave quello di Lino, in seguito al quale la produzione del reality show di Canale 5 non ha potuto fare altro che punirlo impedendogli di prendere parte alla trasmissione. Una decisione che è stata accolta con molto dispiacere dallo stesso Lino e che è anche stata oggetto di critiche da parte di un altro volto noto del reality dei sentimenti: l’ex fidanzata di Lino, Alessia Pascarella. Alessia ha infatti deciso di prendere le parti dell’ex compagno, difendendolo a spada tratta dalle accuse e dalle critiche ricevute negli ultimi giorni.

Lo sfogo social di Alessia Pascarella

Come anticipato, nel corso della prima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha voluto chiarire la situazione relativa alla squalifica di Lino Giuliano, spiegando per filo e per segno i motivi che si celavano dietro alla scelta della produzione.

“Era tra i concorrenti, ma stasera non lo vedrete. Sulle piattaforme social ha pubblicato dei commenti offensivi e omofobi che non rispecchiano i valori di Mediaset, del Grande Fratello e di Mediaset. Si è scusato e ha mostrato rammarico, ma questi contenuti offendono la comunità gay e tutte le persone di buon senso. Per questo motivo Lino Giuliano è squalificato“, sono state le poche ma incisive parole del conduttore in proposito.

Una decisione irrevocabile che da un lato ha incontrato il favore di un’ampia fetta di pubblico, stanca di assistere a situazioni ed episodi del genere, mentre dall’altra è stata oggetto di critiche da chi Lino lo conosce molto bene. Prima tra tutte la sua ex fidanzata, Alessia Pascarella, che, una volta appresa la notizia ufficiale della squalifica di Lino, ha voluto sfogarsi sui social prendendo le parti dell’ex compagno.

“Lui non è per niente omofobo. Le parole scritte non sono giustificabili, per carità… Ma si percepisce chiaramente che sono state pronunciate in un momento di rabbia a causa di una diffamazione subita. Mi dispiace perché il Grande Fratello è una grande occasione e un’esperienza bellissima anche per quelli che commentano in modo negativo… Loro sarebbero i primi ad andarci anche a piedi!”.

Il caso di Karina Cascella

Insomma, Alessia non ci ha pensato due volte a difendere l’ex compagno e non è certo la prima volta che lo fa. Solo poche settimane fa infatti, precisamente nella giornata di sabato 31 agosto, Lino si era reso protagonista di un acceso dibattito social con Karina Cascella. Per farla breve, in quell’occasione l’ex protagonista di Temptation Island aveva risposto a tono ad alcune provocazioni lanciate dall’influencer che, a sua volta aveva poi deciso di replicare alle dichiarazioni di Giuliano, innescando un vero e proprio battibecco.

Come in molti ricorderanno bene, il tutto è stato scaturito da un video postato dallo stesso Lino, che lo riprendeva mentre si trovava alla guida della sua auto. Un brevissimo filmato che era stato aspramente criticato dalla Cascella per ovvi motivi. Anche in quell’occasione, Alessia aveva deciso di approfittare dei suoi canali social per prendere le parti di Lino, giustificando il suo comportamento a dir poco “fumantino”.