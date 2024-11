Lazza e Greta Orsingher sono genitori! Ecco il nome del bebè

Lazza ha annunciato pochi minuti fa di essere diventato papà! Su Instagram ha fatto sapere ai suoi fan dell’arrivo del suo erede durante la notte del 13 Novembre!

Lo scorso maggio, il rapper e la sua compagna, la modella Greta Orsingher avevano annunciato di aspettare il loro primo figlio insieme. La bella notizia è arrivata pochi mesi dopo l’inizio della loro frequentazione. Lazza infatti prima di stare con Greta, è stato legato sentimentalmente a Debora Oggioni, anche lei modella e influencer, per ben 3 anni. Greta Orsingher invece ha avuto un breve flirt con Fedez nel 2016, poco prima che lui incontrasse Chiara Ferragni. Tra Lazza e Greta è scoppiato l’amore all’improvviso e il frutto di questo sentimento è nato a mezzogiorno del 13 Novembre! I primi indizi della nascita del bimbo li aveva lasciati proprio Greta, ma stamattina è arrivato l‘annuncio ufficiale!

Lazza e Greta Orsingher genitori: benvenuto Noah!

Nel corso della giornata di ieri, la gossippara Deianira Marzano aveva pubblicato una segnalazione anonima che l’avvertiva che Lazza e Greta erano in dirittura di arrivo per diventare genitori. Poi, è stata proprio la neo mamma a dare un indizio chiave. L‘influencer ha infatti postato nelle storie Instagram un piatto di sushi, goduto sul lettino d’ospedale. Il primo sushi meritatissimo dopo 9 mesi di astinenza da pesce crudo! Questa mattina poi, Lazza ha fatto il post ufficiale, annunciando ai suoi 2 milioni di followers l’arrivo del piccolo Noah!

Nato a mezzogiorno e 8 minuti di ieri, 13 Novembre, Noah è stato accolto dai neo genitori che hanno sicuramente voluto godersi le prime ore insieme a lui in totale riservatezza. Lazza su Instagram ha scritto ”Benvenuto all’erede, welcome Noah”, taggando poi Greta Orsingher tra emoji di cuori, orsetti e simboli dell’infinito. Ancora è troppo presto per aspettarsi una foto della famiglia tutta insieme, conoscendo Lazza lui vorrà fare le cose in grande! L’arrivo di Noah è stato segnato anche da una piccola svista: preso dall’emozione Lazza ha scritto nel post ufficiale che il piccolo era nato a mezzanotte, confondendo l’inglese 12 am con 12 pm, per poi rettificare cinque minuti fa! Anche noi nel darvi la notizia abbiamo dovuto modificare in corso d’opera l’orario di nascita del bambino, non appena Lazza si è accorto dell’errore! Ma lo perdoniamo, dopotutto è stato una svista dettata dall’emozione di essere diventato papà per la prima volta! Tantissimi auguri ai neogenitori e al piccolo Noah!