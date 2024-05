Lazza, Greta Orsingher (ex di Fedez) è incinta: reazione Ferragni

Lazza, al secolo Jacopo Lazzarini, e la compagna Greta Orsingher aspettano un figlio o una figlia. Lo hanno annunciato loro stessi nel corso della mattinata di domenica 12 maggio, attraverso un post congiunto pubblicato sui rispettivi profili social. Il rapper 30enne e la modella 25enne hanno postato quattro fotografie per rivelare la dolce attesa: la prima in cui lui abbraccia lei mettendole le mani sul pancino, la seconda mentre vedono l’ecografia, la terza in cui viene mostrato il test positivo di gravidanza e la quarta in cui ci sono delle piccole scarpine da bebè. Il tutto accompagnato da una sola parola tenera: “Minizzala”.

In una manciata di minuti il post ha raccolto centinaia di migliaia di like. Tantissimi anche i vip che si sono congratulati con la coppia. I primi a far sentire la loro vicinanza sono stati Emma Marrone, Luca Argentero, Elettra Miura Lamborghini, Tony Effe, Emis Skilla e Chiara Ferragni. Giusto per fare un po’ di gossip, si ricorda che Greta Orsingher, in passato, ha avuto una love story con Fedez. La relazione si ‘consumò’ prima che il rapper milanese e l’influencer cremonese si conoscessero. A quanto pare la Ferragni non nutre alcuna forma di gelosia nei confronti della modella. A testimoniarlo il cuore rosso piazzato sotto all’annuncio della notizia relativa alla gravidanza.

La storia di Greta Orsingher e Lazza

Le prime indiscrezioni relative alla love story sono giunte lo scorso gennaio, quando il magazine Diva e Donna ha pubblicato delle paparazzate in cui il cantante e la modella sono stati immortalati in un ristorante di St. Moritz. Inoltre altri indizi social confermarono la frequentazione.

Su Instagram si nota che Lazza ha iniziato a riempire di commenti teneri e di like le foto di Greta a partire dallo scorso novembre. Il che spinge a pensare che la relazione sia cominciata in quel periodo o poco prima. La coppia è uscita ufficialmente allo scoperto il 12 marzo, quando Lazza ha ri-postato tra le sue Stories Instagram uno scatto condiviso dalla fidanzata. Scatto inequivocabile di un bacio passionale. Si arriva al 12 maggio, con l’annuncio della gravidanza. I due giovani hanno bruciato tutte le tappe.

Greta Orsingher ha partecipato ad alcuni programmi tv come La Scimmia, oltre ad essere stata corteggiatrice a Uomini e Donne. Il suo nome ha però fatto principalmente capolino sulle pagine della cronaca rosa del Bel Paese per via della love story vissuta con Fedez.