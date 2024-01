Lazza ha una nuova fidanzata: si tratta dell’ex dell’amico Fedez

Dopo la fine della storia con la storica fidanzata, Lazza sembra aver trovato un nuovo amore. Lo scorso settembre, si è iniziata a diffondere la voce della separazione tra il rapper e l’ex ragazza Deborah Oggioni dopo ben 3 anni di relazione. Adesso, a distanza di alcuni mesi, il cantante pare aver voltato definitivamente pagina. Secondo alcune indiscrezioni, pare che Lazza si starebbe frequentando con una modella di nome Greta Orsingher. In questi giorni, i due si starebbero godendo le vacanze a St Moriz, come documentato dalle foto condivise sui rispettivi social. Ma, chi è esattamente Greta Orsingher? La ragazza non è un volto totalmente nuovo nel mondo dello spettacolo e soprattutto ad un noto amico di Lazza: Fedez.

La modella e Fedez hanno infatti avuto un breve flirt nell’estate del 2016, pochi mesi prima dell’inizio della storia d’amore con Chiara Ferragni. Reduce dalla fine della lunga relazione con Giulia Valentina, Fedez aveva approfittato di quell’estate per godersi la vita da single. Ai tempi, gli erano state attribuite diverse frequentazioni, una delle quali proprio con Greta. I due avevano passato diversi giorni insieme ad Ibiza, insieme ad altri amici come Fabio Rovazzi. La vacanza era stata documentata sui loro profili social, condividendo diverse foto insieme in barca o in giro per l’isola spagnola. Ad ogni modo, una volta rientrati dal viaggio, le strade dei due si divisero definitivamente.

Ebbene, a distanza di anni, Greta pare essere tornata indirettamente nella vita di Fedez attraverso il suo grande amico Lazza. Com’è noto, i due rapper sono legati da una grande amicizia, oltre ad essere anche soci in affari. I cantanti hanno infatti recentemente collaborato insieme per il lancio di Boem, il drink alcolico con zero calorie.

Greta Orsingher: la nuova fidanzata di Lazza ha corteggiato Marco Cartasegna

Ma, non è finita qui. Greta Orsingher è conosciuta anche per aver partecipato a due programmi televisivi: il reality La Scimmia e il dating show Uomini e Donne. Nel 2017, la giovane scese le scale del programma per corteggiare l’ex tronista Marco Cartasegna. Tuttavia, il suo percorso nel programma fu molto breve, dato che Cartasegna preferì conoscere prima Soleil Stasi e poi colei che finì per essere la sua scelta, Federica Benincà.