Fedez, la richiesta a Tiziano Ferro dopo maretta: Lazza portavoce

Il rapper approfitta del Festival di Sanremo 2023 e del Fantasanremo per far pace con il noto cantautore di Latina

Fedez ha esplicitamente chiesto a Tiziano Ferro di sbloccarlo su Instagram. Il rapper ha compiuto questo gesto per riportare la pace tra lui e il noto cantante di Ti scatterò una foto. La richiesta verrà accolta bene oppure no? Questo ancora non si sa, ma intanto il marito di Chiara Ferragni ci prova approfittando del Festival di Sanremo 2023. Il portavoce della sua richiesta è stato Lazza, attualmente in gara nel noto evento musicale con il brano Cenere. Perché proprio lui?

Nella giornata di ieri, Tiziano Ferro ha ammesso di aver inserito come capo squadra per Fantasanremo proprio Lazza. L’ha fatto nel momento in cui quest’ultimo ha sottolineato sui social di aver indossato durante la sua esibizione il bracciale blu, che ha permesso a chi l’ha inserito nella propria squadra di guadagnare dei punti in più. Ferro ha condiviso questo messaggio e ha così rivelato che è proprio Lazza il capo della sua squadra per Fantasanremo.

Approfittando di questo, Lazza ha girato un video in cui è possibile vedere Fedez fare la sua richiesta: “Tiziano Ferro mi sblocchi da Instagram? Io ti voglio bene giuro”. Subito dopo, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2023 ha chiesto: “Come fai a dirgli di no?”. Cosa avrà pensato il celebre cantante di Sere nere? Non si sa, probabile che a breve ci saranno degli sviluppi al riguardo.

Di recente Ferro è tornato sulla questione anche per rispondere a coloro che sono convinti che in una canzone del nuovo album ci sia un riferimento al rapper. Ma perché c’è tensione tra Tiziano e Fedez? Questa situazione si è creata più di dieci anni fa. Precisamente lo scontro ha preso inizio nel 2011 per via della canzone del rapper, Tutto il contrario, giudicata da molti come omofoba.

Di recente, Tiziano Ferro – in un’intervista su Leggo – ha dichiarato di aver perdonato il rapper e di essere ormai andato avanti. Nonostante ciò, ci ha tenuto a precisare: “Ma quella canzone è lì, a fare streaming e a produrre ricchezza”. Nella sua canzone, Fedez aveva citato esplicitamente il nome del cantautore di Latina. Quest’ultimo sembra non abbia mai superato questo: “E io parlo di me, di quello che ho subito e delle offese che continuerò a ricevere ascoltandolo quando qualcuno lo suona, perché quel brano non è stato ritirato dal mercato”.

Ferro si è inoltre detto convinto del fatto che quando ha sbagliato, ha sempre pagato. Se mai offenderà qualcuno chiederà scusa. Dunque, da queste sue parole, è evidente che Tiziano non è mai riuscito a concedere completamente il suo perdono a Fedez. Pertanto, sembra davvero difficile che ora decida di sbloccare il profilo del rapper su Instagram. È probabile che faccia finta di nulla, evitando anche di rispondere pubblicamente alla richiesta.