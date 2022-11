Tiziano Ferro, un nuovo brano parla di Fedez? La risposta spiazza

Tutto è pronto nei pochi negozi di dischi rimasti in piedi e soprattutto su tutte le piattaforme di streaming musicale e negli online store per l’uscita del tanto atteso nuovo disco di Tiziano Ferro. Venerdì prossimo, 11 novembre, sarà disponibile Il Mondo è nostro, l’ottavo disco della carriera dell’artista di Latina, un album in qualche modo figlio dell’esperienza dei due anni di pandemia, ma profondamente legato anche alla sua esperienza di padre e alla sua esperienza con la depressione.

Si tratta dunque del primo disco da tre anni a questa parte, all’interno del quale Tiziano Ferro ha riversato tutte le sue emozioni, anche rispetto a tutto quello che riguarda l’odio online. Sui social, infattti, gli artisti devono quotidianamente far fronte all’aggressività dei loro hater, figuriamoci quando si tratta di artisti molto in vista che non solo hanno fatto coming out ma hanno anche deciso di costruire una famiglia omogenitoriale come Ferro.

Nell’album, ad ogni modo, è presente anche una canzone in particolare che ha fatto drizzare le antenne ai giornalisti che hanno avuto la possibilità di ascoltare il disco in anteprima. Nel testo della canzone Il paradiso dei bugiardi, infatti, è contenuta una frecciatina bella e buona ad un “collega che scrive canzoni ma con altri cinque autori”. Secondo Andrea Laffranchi del Corriere, che Ferro l’ha intervistato poche ore fa, questa sarebbe a quanto pare una replica a Fedez per una rima omofoba che gli aveva dedicato anni fa. Ma è davvero così?

A questa provocazione Tiziano Ferro ha risposto in modo abbastanza spiazzante, dichiarando: “Ritenta, sarai più fortunato”. Parole che possono voler dire tante cose. Può essere che Ferro non volesse rispondere alla scottante domanda e abbia chiesto di cambiare argomento. Oppure, più probabilmente, l’artista ha chiesto al giornalista di fare un’altra ipotesi: ci sarebbe, insomma, qualche artista reo di non essersi scritto grandi hit da classifica di suo pugno, ma soltanto con un grosso aiutino esterno. Di chi si tratta, ovviamente, non è dato sapere, ma non sarebbe Fedez. Certo è che la lista di cantanti sulla cresta dell’onda con brani che hanno richiesto corposi team di songwriter è infinita.

Cosa aveva detto Fedez su Tiziano Ferro

In Tutto il contrario, vecchio pezzo del 2011, Fedez cantava: “Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing, Ora so che ha mangiato più würstel che crauti, Si era presentato in modo strano con Cristicchi, Ciao, sono Tiziano, non è che me lo ficchi?”. Parole, quelle di Fedez, che Tiziano si era legato al dito. Nel 2019, nel corso della conferenza stampa di Accetto Miracoli, Ferro aveva commentato: “Il bullismo non è finito a 13 anni e che viene anche da chi scrive canzoni”.