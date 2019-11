Tiziano Ferro bullizzato dai colleghi: “Fedez uno dei tanti”, il rapper replica

Lite Tiziano Ferro e Fedez: cosa è successo tra i due cantanti



La presentazione del nuovo album di Tiziano Ferro è stata un’occasione per tirare fuori un tema molto delicato per lui: il bullismo e gli attacchi contro la sua sfera privata. Il cantante ha subito del bullismo anche dopo aver superato l’età dell’adolescenza, in particolare da alcuni suoi colleghi che hanno scritto delle canzoni contenenti frasi molto forti. Fedez è tra questi. Nel 2011, uscì una sua canzone, intitolata Tutto il contrario. Seppur con apparente ironia, il rapper milanese ha utilizzato parole pesanti nei confronti di Tiziano Ferro. Poco prima, infatti, Ferro aveva fatto coming out con il pubblico e aveva deciso di parlare apertamente di questo aspetto della sua vita. Il cantautore di Latina non ha voluto attaccare esplicitamente Fedez, ha infatti chiarito che non solo lui ha usato questi toni da bullo nei suoi confronti.

“Ho subito bullismo anche dopo i 13 anni”: Tiziano Ferro si racconta

Subire degli attacchi sulla propria sfera sentimentale non è stata una situazione riguardante solo l’adolescenza per Tiziano Ferro. Durante la conferenza stampa per l’uscita del suo nuovo disco Accetto Miracoli, il cantautore di latina ha voluto raccontare un aspetto molto delicato della sua vita privata. “Il bullismo non è finito a 13 anni e che viene anche da chi scrive canzoni”. La dichiarazione è un riferimento a Fedez, che nel 2011 ha pubblicato una canzone che ironizzava in maniera poco simpatica sulla vita privata di Tiziano Ferro e sul coming out. Ferro non ha voluto far polemica sulla questione e ha chiarito che Fedez è uno dei tanti colleghi che l’hanno attaccato.

Fedez risponde alle accuse di Tiziano Ferro: “Non pensavo che quella canzone potesse offenderlo”

Non appena le parole di Tiziano Ferro sono arrivate alle orecchie del rapper, Fedez ha voluto subito replicare: “Mi stupisce il tempismo di questa dichiarazione, la canzone l’ho scritta quando avevo 19 o 20 anni. Mettevo le canzoni online, poi è diventata famosa”. Poi spiega la sua posizione sulla questione: “Ho dimostrato che io e l’omofobia viaggiamo in parallelo, lo dimostra anche la collaborazione con Mika.” Il rapper conclude scusandosi con Tiziano: “Ora che so che si è offeso, mi dispiace che ci sia rimasto male ma sono sicuro che sul tema omofobia possiamo trovarci d’accordo e fare eventualmente cose insieme”.

Le dure parole di Fedez contro Tiziano Ferro

Tutto il contrario è uscita nel 2011 ma ancora oggi le parole utlizzate dal repper nel testo non sono state dimenticate, soprattutto dal diretto interessato. Fedez fece ironia sul coming out di Tiziano Ferro ma scelse parole e frasi molto pungenti, come “Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing, ora so che ha mangiato più wurstel che crauti”. In merito alle accuse ricevute, Tiziano Ferro sostiene che debba esistere un controllo esterno: “Serve una legge contro l’odio, perché le parole sono importanti. Bisogna imparare a dire le cose, esistono forme e tempi”.