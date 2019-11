Tiziano Ferro conduttore a Sanremo 2020 con Amadeus? Le news

Sanremo 2020 conduttori, Tiziano Ferro accanto ad Amadeus? Le ultime news lasciano tutti a bocca aperta!

Tiziano Ferro conduttore a Sanremo 2020? Perché no, risponderebbe Amadeus! A quanto pare il direttore artistico ha messo gli occhi sul cantate di Latina per affrontare la 70esima edizione del Festival della canzone italiana. Poche ore fa, con un’intervista a Il Messaggero, Amadeus ha rivelato che avrebbe scelto due donne al suo fianco: questo è un dato certo. Avrebbe potuto optare anche per due donne e un uomo e proprio su quest’ultimo abbiamo delle news sorprendenti. Tiziano Ferro è uno degli artisti italiani conosciuto e apprezzato a livello mondiale, ma anche in Italia rimane tra i più apprezzati e amati. Ebbene, potremmo vedere Tiziano Ferro a Sanremo 2020 e non come ospite di una serata, bensì sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus dal 4 all’8 febbraio prossimo.

Tiziano Ferro conduttore del Festival di Sanremo? Amadeus avrebbe scelto lui

A svelare le trattative in corso tra Tiziano Ferro e Amadeus è stato Davide Maggio. Sul sito si legge che nonostante il direttore artistico abbia deciso di non fare nomi su chi lo affiancherà, ci sarebbero già delle trattative in atto. L’uomo che affiancherà Amadeus a Sanremo 2020 potrebbe essere Tiziano Ferro, un nome che di sicuro scatenerà entusiasmo e farà spalancare la bocca a tantissima gente. Dopo aver visto quindi Emma Marrone e Arisa calarsi nei panni di vallette, un altro cantante potrebbe calcare il palco dell’Ariston in una veste diversa. Al momento nulla di certo, comunque, perché appunto le trattative sarebbero ancora in corso. Ed è giusto quindi usare il condizionale parlando di Tiziano Ferro conduttore a Sanremo con Amadeus, ma rimaniamo in attesa di ulteriori news!

Festival di Sanremo, Amadeus punta su Tiziano Ferro e Fiorello?

Chi invece dovrebbe esserci senza dubbio a Sanremo 2020 è Fiorello. Su di lui Amadeus ha le idee chiare ed è pronto a dargli carta bianca: “Qualsiasi cosa faccia a me va bene. Spero resti il più a lungo possibile. Ai tempi di Radio Deejay, 35 anni fa, a Milano ci siamo fatti una promessa: fare Sanremo insieme”, questo ha rivelato sempre al Messaggero.