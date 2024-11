Ilary Blasi “è incinta: foto e dettagli”. Scoop (forse) di Diva e Donna

Tornano a farsi tambureggianti le voci relative a una presunta gravidanza in corso di Ilary Blasi, da tempo legata sentimentalmente all’imprenditore tedesco Bastian Muller. Il magazine Diva e Donna, nell’ultimo numero in edicola, titola con lo scoop che parla di una dolce attesa. Sarà la volta buona? Non è la prima volta che si sussurra che la conduttrice romana sia incinta. Negli altri casi il tempo ha smentito il vociferare visto che non è mai spuntata alcuna pancia prominente. Il settimanale pubblicato da Cairo Editore, in questo caso, per corroborare la notizia o presunta tale, ha divulgato uno scatto in cui si vede l’ex moglie di Totti abbracciata dal fidanzato che le porge dolcemente la mano sul ventre che sembrerebbe far apparire un pancino. I condizionali sono più che d’obbligo.

“Mentre Totti è coinvolto in un altro scandalo, per Ilary una nuova vita: le prime foto con il pancino. Con Bastian un figlio in arrivo”. Così Diva e Donna che pare dare lo scoop per certo. Attenzione, però. Come poc’anzi accennato, l’indiscrezione era già circolata mesi fa, rivelandosi falsa. Non si esclude l’ipotesi che anche stavolta venga gridato ‘al lupo al lupo’ per nulla.

Per quel che riguarda il riferimento allo scandalo di Totti, è chiaro il rimando alla faccenda che ha visto protagonista l’ex capitano della Roma e Marialuisa Jacobelli. I due sono stati pizzicati a uscire in momenti differenti dallo stesso hotel, a distanza di poco tempo. “Se due più due fa quattro…”, ha commentato la giovane giornalista, di fatto confermando di aver avuto un flirt con l’ex atleta. Nulla di male, non fosse altro che lui è legato sentimentalmente a Noemi Bocchi.

Ilary Blasi accelera sul divorzio con Totti

Tornando alla presunta dolce attesa di Ilary, la diretta interessata non ha né smentito né confermato, fedele alla sua strategia. Qual è? “Una notizia smentita, è una notizia data due volte. Quindi preferisco il silenzio”, dichiarava in un’intervista tempo fa, spiegando perché spesso non aveva replicato a spifferi sul suo conto.

Nel frattempo, il nodo separazione a livello burocratico con Totti sta per essere sciolto. La Blasi, in questi mesi, ha fatto di tutto per accelerare la pratica, con il fine di ottenere il divorzio il prima possibile. Si mormora che quando tutte le cose con l’ex marito saranno sistemate, convolerà a nozze con Bastian Muller. Chissà se ci sarà anche un bebè durante l’eventuale matrimonio.