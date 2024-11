Wanda Nara incinta? Lei rompe il silenzio e poi denuncia Icardi

Nelle scorse ore è rimbalzato dall’Argentina il gossip relativo alla presunta gravidanza di Wanda Nara. I media sudamericani hanno sussurrato che la conduttrice, che di recente ha ufficializzato la relazione con il rapper L-Gante, sarebbe incinta. C’è davvero la cicogna in volo oppure si è trattato di una fake news? A rivelare la verità è stata la diretta interessata, raggiunta dalla giornalista Juariu. Quest’ultima, tra le sue storie Instagram, ha pubblicato la chat privata che ha avuto con la showgirl, la quale, a proposito delle voci inerenti alla sua dolce attesa, ha chiosato: “La gravidanza è una bugia”. Pare inoltre che nelle scorse ore l’ex concorrente di Ballando con le Stelle abbia denunciato l’ex marito Mauro Icardi.

Wanda Nara smentisce la gravidanza: non è incinta

Wanda, sempre a proposito delle indiscrezioni che hanno sostenuto che avesse fatto delle visite da un’ostetrica, ha bollato il tutto come “un’assurdità”, aggiungendo di non avere idea da “dove sia arrivata questa informazione, è tutta una bugia”. Insomma, niente gravidanza e niente figlio con L-Gante.

Mauro Icardi denunciato

Capitolo Icardi: il giornalista Pepe Ochoa al programma tv argentino LAM ha raccontato che la Nara ha denunciato l’ex marito poiché, rientrata a Buenos Aires dopo una fuga d’amore in Brasile con il nuovo fidanzato, Mauro non l’avrebbe fatta entrare nella loro casa. L’episodio si sarebbe verificato dopo che si è consumata una forte lite.

“Quando lei è rientrata nel Paese si è recata a Chateau Libertador e Mauro non l’ha lasciata entrare nel loro appartamento, che è di proprietà di entrambi”, ha narrato Ochoa. L’atteggiamento del calciatore avrebbe fatto crescere la tensione a dismisura. Uno dei motivi del litigio sarebbe anche la differente visione di vedute sulla gestione delle figlie Isabella e Francesca. Icardi le vorrebbe portare con sé in Europa. Il clima si sarebbe fatto serio a tal punto che Wanda avrebbe denunciato l’ex marito “per violenza di genere”, oltre che per la presunta sparizione di un bottino di 70mila dollari, di cui lo ritiene colpevole.

Secondo il programma Teleshow il calciatore, da ora in avanti, deve assolutamente “astenersi da atti di disturbo o intimidazione, diretti o indiretti, nei confronti di Wanda Nara”, oltre a “permetterle di rientrare nella sua residenza”. Icardi, sempre secondo quanto spiegato da Teleshow, dovrà essere presente all’udienza che è prevista per il 15 novembre. Trattasi della prima tappa relativa al percorso di divorzio che, per come stanno le cose in questo momento, pare che sarà lungo e tortuoso.